RedditがAPI有料化で大炎上中、CEOが「何か質問ある?」と質問に応じるも「真っ赤な嘘だ」「IPOだけ狙っている」など批判の声が寄せられ一部コミュニティは無期限のアクセスブロックを計画



海外掲示板のRedditは、API有料化を発表して以降、サードパーティーのアプリ開発者などから激しい批判を受け続けています。これに伴い、Redditのスティーブ・ホフマンCEOは現地時間の2023年6月9日に「AMA(Ask Me Anything:何でもきいてください)」というユーザーからの質問に応える企画を実施したのですが、その結果は「より悲惨なものになった」と海外メディアのThe Vergeが報じています。



2023年4月、RedditはAPIを有料化し、Redditを閲覧するサードパーティー製アプリによるAPIリクエスト数に制限をかけると発表しました。これにより、サードパーティー製のReddit閲覧アプリではAPIに支払いを行わなければならなくなり、人気クライアントアプリ・Apolloの開発者であるクリスチャン・セリグ氏は、「新APIでは年間2000万ドル(約28億円)のコストがかかる」と批判していました。



Redditがサードパーティー製アプリをブロックする可能性、新APIは月70億回のリクエストを行うと年間約28億円 - GIGAZINE



これを受け、セリグ氏はApolloのサービスを2023年6月30日で終了すると発表しています。



RedditのAPI有料化でサードパーティーアプリの「Apollo」がサービス終了を発表 - GIGAZINE





RedditのAPI有料化を問題視しているのはセリグ氏だけではありません。サードパーティー製Redditクライアントアプリを開発する多くのエンジニアがAPI有料化を問題視しており、抗議に賛同するサブレディットをまとめる「Reddark」というプロジェクトによると、すでに100を超えるサブレディットがAPI有料化に抗議すべく投稿をブロックすることを表明しており、今後、数千のサブレディットが抗議活動に追随する予定とのことです。



こういった動きを受け、RedditのホフマンCEOは現地時間の2023年6月9日にAMAを実施しました。ホフマンCEOには多くのユーザーからFワードが投げかけられ、多くのユーザーがホフマンCEOを卑怯者となじっており、「肯定的なコメントは見つからなかった」とThe Verge。



サブレディットのモデレーターやサードパーティーのRedditアプリ開発者は、ホフマンCEOとRedditが信頼を失ったと指摘しています。サブレディットのひとつであるr/videosのモデレーターは、ホフマンCEOのAMAを「不適切な反応のコラージュ」であると指摘。r/funnyのモデレーターも「迫りくるIPOだけを狙っている」と批判しています。



多くのサブレディットがRedditのAPI有料化に抗議するべく、サブレディットを48時間にわたり非公開にし、外部からアクセスできないようにすると約束しています。しかし、2600万人ものメンバーを抱えるr/videosは、問題が解決されるまで無期限で公開を停止にするとしています。



なお、サブレディットのひとつであるr/ModCoordによると、API有料化に対する抗議活動は「NSFWコンテンツへのアクセスを平等に扱い、視覚障碍者にアクセシビリティが与えられ、サードパーティーアプリ開発者が納得できる料金設定に変更されること」で終了するとのことです。





ホフマンCEOはAMAの中で「Redditはサードパーティーアプリ開発者との対話を常にオープンにしている」と言及していますが、サードパーティーアプリのひとつであるReddPlanetの開発者であるTony Lupeski氏は、「真っ赤な嘘だ」とホフマンCEOの発言を真っ向から否定しています。さらに、別のユーザーはホフマンCEOに対して「それは答えになっていないし、あなたもそれを理解しているはず」と述べ、ホフマンCEOのAMAでの対応を批判しています。



サブレディットのモデレーターであるMerari01氏が「なぜRedditはユーザーやモデレーターに対して新しい変更をテストしなかったのか?」と尋ねたところ、ホフマンCEOは「API有料化に関する情報を共有したのは4月」と回答しています。しかし、この4月時点での発表では有料化されるAPIの価格情報が含まれておらず、サードパーティーアプリでのNSFWコンテンツの表示が禁止されることなどは記されていませんでした。



ホフマンCEOのAMA以降、一部のサブレディットはAPI有料化への対応を強化しており、人気サブレディットのひとつであるr/iPhoneではモデレーターにより抗議のための投稿ブロック期間が「48時間」から延長されることとなっています。これについてr/iPhoneは「当初、抗議活動は48時間だけの予定でした。しかし、RedditのCEOが開催した悲惨なAMAの後、Redditが誠実に行動するつもりがないことが明らかになりました。RedditのCEOは別のサードパーティーアプリ開発者に対してウソをつき、中傷的な主張を広め、音声録音によりCEOがウソをついていることが証明されているにもかかわらず、AMAの中で再びサードパーティーアプリ開発者への中傷を行っています。このAMAで私たちが立ち向かっているものが何かはっきりしました」と説明しています。なお、r/iPhoneは「Redditが最新のAPIポリシー変更に関する決定を方針転換するという(ありそうもない)事態が起こるまで投稿をブロックし続ける」と説明しました。



他にも、Reddit上で最大規模のサブレディットのひとつであるr/Musicでは「RedditがAPIポリシーの変更を行うまで」無期限で、r/Gamingは「48時間以上」コミュニティへのアクセスをブロックするとしています。



なお、r/ModCoordによると一連の抗議活動に賛同しているサブレディットは約4500件にものぼるそうです。