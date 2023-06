2023年06月18日 18時02分 ネットサービス

大混乱に陥るRedditで最大級のコミュニティ2つがユーモアあふれる方法で非公開から復帰

by Zach Copley



海外掲示板のRedditがAPIを有料化すると発表したところ、サードパーティーアプリの開発者やサブレディットのモデレーターなどから猛烈な反発を受けることとなり、数千件のサブレディットが閲覧不可能となりました。しかし、Reddit上でも特に人気の高い2つのサブレディットが、非公開化をユニークな制限を課しながら解除しています。



Redditは2023年4月に、APIを有料化してRedditを閲覧するためのサードパーティー製アプリによるAPIリクエスト数に制限をかけることを発表しました。これにより、サードパーティー製のReddit閲覧アプリではAPIに支払いを行わなければならなくなり、人気クライアントアプリ・Apolloの開発者であるクリスチャン・セリグ氏は、「新APIでは年間2000万ドル(約28億円)のコストがかかる」と批判して、アプリの終了を発表しました。



RedditによるAPI有料化についてはサードパーティー製アプリの開発者だけでなくサブレディットのモデレーターなどからも広く批判を集めています。これに対処すべく、Redditのティーブ・ホフマンCEOはユーザーからの質疑応答に応じたものの、その結果は「より悲惨なもの」となりました。



その後、RedditのAPI有料化に抗議するべくReddit上の7000件を超えるサブレディットが現地時間の2023年6月12日に非公開化され、閲覧不能となりました。これにより、Redditは3時間にもおよぶサーバーダウンに陥っています。



Reddit上で人気のサブレディットである「r/pics」と「r/gifs」の2つもAPI有料化に抗議すべく非公開化されていました。



しかし、RedditのホフマンCEOがThe Vergeとのインタビューの中で「これは都市での抗議活動が長引きすぎるようなもので、残りの都市住民(Redditの一般ユーザー)は自分たちの生活を送りたい(いつも通りのRedditを使用したい)と思っているはずです」と発言。



すると、「r/pics」と「r/gifs」はホフマンCEOの発言に応じる形でサブレディットの今後をユーザーに決めてもらうための投票を実施すると発表しました。





「r/pics」のモデレーターは現地時間の2023年6月16日に「我々、いわゆる『土地の貴族』(r/picsのモデレーター)は間違いなく『王室』(Reddit)の要望に従いたいと思っています。そして彼らは私たちに、メンバーが望む方法でサブレディットを運営する必要があると言いました。そのため、今後どのように物事を進めていきたいかを直接尋ねることが唯一の合理的な方法であると考えました」と述べ、サブレディットの将来をユーザーと共に決めることにしたと発表。



「r/gifs」のモデレーターは現地時間の2023年6月17日に「ご存じの方も多いかと思いますが、我々は最近サブレディット(r/gifs)の将来を決める投票を実施しました」「これはプラットフォームの一般ユーザーの要求がモデレーターの要求により覆い隠されていることを示唆するRedditのCEOの声明により引き起こされたものです」と投稿し、モデレーターの独断と偏見だけでサブレディットの行く末を決めてしまうことを避けるために、投票でサブレディットの将来を決めることにしたと明かしました。



登録者数3000万人超の「r/pics」では、「通常に戻る」と「ジョン・オリバーがセクシーに見える画像の投稿のみを許可する」の2択で投票を実施。結果は「2329票」対「3万7331票」で、「ジョン・オリバーがセクシーに見える画像の投稿のみを許可する」に決まりました。



登録者数2100万人超の「r/gifs」は、「通常に戻る」と「ジョン・オリバーのGIF画像のみ許可する」の2択で投票を実施。結果は「1851票」対「1万3696票」で、「ジョン・オリバーのGIF画像のみ許可する」に決まりました。



これにより、2つのサブレディットは「コメディアンでLast Week Tonightの司会としても知られるジョン・オリバー氏に関する投稿のみを許可する」という方針で非公開が解除されることとなっています。



この結果、記事作成時点で「r/pics」と「r/gifs」はどちらもジョン・オリバー氏に関するコンテンツで埋め尽くされることとなりました。



これについてジョン・オリバー氏は自身のTwitterアカウントで「親愛なるRedditへ、素晴らしい仕事だ」とツイートしています。



Dear Reddit, excellent work. Attn: r/pics — have at it... — John Oliver (@iamjohnoliver)



しかし、RedditのAPI有料化に対する抗議運動を追跡するReddarkによると、4000件以上のサブレディットが抗議に参加して非公開化したものの、その多くがすでに非公開化を解除していることが明らかになっています。



なお、Redditは一部のサブレディットのモデレーターに対して「上位のモデレーターがサブレディットの再公開を妨げている場合、モデレーターの削除リクエストに協力することができます」というメッセージを送り、サブレディット公開のために一部のモデレーターを懐柔しようとしていることが明かされました。



一方、一部のモデレーターからは「我々の献身がプラットフォームの成功を形作ってきました。RedditをRedditたらしめる活気に満ちたコミュニティを維持するには、Redditが我々の懸念に耳を傾け、我々と協力することが重要です。我々の声が届き、要求が満たされるまで、我々はいかなる脅威も恐れることなくサブレディットの非公開化を継続します」という徹底抗戦を続ける旨のコメントが寄せられています。