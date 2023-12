海賊版サイトがブロックを回避している「モグラたたき戦略」とは？

by Sheep"R"Us 海賊版サイトを排除するための主要な取り組みとして、検索結果などから人気の高い海賊版サイトのドメインをブロックすることによるアクセス妨害が実施されています。一部の海賊版サイトは、このブロックに対抗してドメインを頻繁に変更し、それに応じてブロックする側も多様なドメインに対応するという「モグラたたき状態」になっている現状を、主に著作権問題などを扱うニュースメディアのTorrentFreakが解説しています。 Torrent Site Switched Domains 39 Times This Year to Evade ISP Blocks * TorrentFreak https://torrentfreak.com/torrent-site-switched-domains-39-times-this-year-to-evade-isp-blocks-231217/

2023年12月21日 09時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1e_dh

