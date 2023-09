Googleが2022年に著作権侵害でブロックしたURLは6億8000万件以上、半数近くが一度も表示されることなくブロックされている

Googleは著作権侵害への取り組みとして、著作権侵害の疑いがあるコンテンツをGoogle検索の検索結果から削除しています。2023年8月末にGoggleがアメリカ特許商標庁に宛てた書簡によると、Goggleは違法なコンテンツが検索結果に一度も表示されることなくブロックできているケースも多く、ブロックしたコンテンツは2022年だけで約6億8000万件にものぼると報告されています。 Google Preemptively Banned Hundreds of Millions of 'Pirate' URLs Last Year * TorrentFreak https://torrentfreak.com/google-preemptively-banned-hundreds-of-millions-of-pirate-urls-last-year-230903/

・関連記事

Googleは「Google検索に対して送られたDMCA削除リクエスト」を別のGoogleサービスにも反映している - GIGAZINE



Googleが海賊版コンテンツを閉め出すために検索結果からの該当リンクを削除している - GIGAZINE



Google検索が「人気のサイト」として海賊版サイトを表示してしまう - GIGAZINE



集英社がGoogleに海賊版サイト「漫画BANK」を訴えるため情報の開示を要請 - GIGAZINE



音楽会社がGoogleに「YouTubeダウンローダー」に関するWikipedia記事を検索結果から除外するように要請 - GIGAZINE



2023年09月08日 09時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.