Google検索の削除リクエストが記録的なレベルで爆増中、今年中に総数100億件突破か

Googleは著作権侵害対策の取り組みとして、違法なコンテンツをGoogle検索の検索結果で上位に表示されなくしたり、削除したりする措置を講じています。これらのブロック処理は、主に権利者からの 削除リクエスト に従っていますが、この削除リクエスト数が記録的なレベルで増加し、総数100億件突破も目前に迫っていることが報じられています。 Google Search Takedown Requests Rush to 8 Billion at Record Pace * TorrentFreak https://torrentfreak.com/google-search-takedown-requests-rush-to-8-billion-at-record-pace-240223/

・関連記事

Googleが2022年に著作権侵害でブロックしたURLは6億8000万件以上、半数近くが一度も表示されることなくブロックされている - GIGAZINE



Googleは「Google検索に対して送られたDMCA削除リクエスト」を別のGoogleサービスにも反映している - GIGAZINE



著作権違反によるGoogleへのDMCA削除リクエストは日々過去最高を更新する勢いで増加中、その原因と実態とは? - GIGAZINE



インターネット最大級の海賊版電子書籍サイト「Z-Library」が復活、ユーザーに固有のドメインを割り当ててアクセスさせる戦略を展開 - GIGAZINE



「違法とみなされないようあらゆる対策を講じている」と宣言していたシャドウライブラリがデータサイトから告訴される - GIGAZINE

2024年02月29日 08時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.