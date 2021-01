検索エンジンを経由した海賊版サイトへのアクセスが激減している

・関連記事

海賊版コンテンツが検索エンジンで上位にこないよう対処する反海賊版協定にGoogle・Microsoftが合意 - GIGAZINE



海賊版ファイルの公開数が記録的減少、アメリカによる海賊版制作グループへの打撃が要因か - GIGAZINE



アメリカで制定される「重罪ストリーミング法」と「CASE法」は一体何がヤバいのか? - GIGAZINE



Twitchが「著作権を侵害している」として大量の配信動画を削除 - GIGAZINE

2021年01月05日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.