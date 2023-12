広告ブロッカーに対するGoogleの次の一手は「拡張機能」のアップデート遅延

Googleは2023年10月頃からYouTubeにおいて、広告ブロッカーの使用を取り締まる施策を 導入 しており、Googleと広告ブロッカーを提供する企業との間でいたちごっこが繰り広げられています。さらにGoogleは広告ブロッカーを取り締まる次なる一手として、Chromeでの拡張機能のアップデートの際に、独自アップデートを行うことを禁止する見通しで、これにより数時間~数週間にわたる審査を受ける必要が生じる可能性が報じられています。 Inside the 'arms race' between YouTube and ad blockers https://www.engadget.com/inside-the-arms-race-between-youtube-and-ad-blockers-140031824.html

2023年12月04日 12時30分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1r_ut

