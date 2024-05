Googleのデザイナーが「ユーザーの9割がスマホケースを利用しているためケース前提のデザインを採用している」と発言

GoogleでPixelシリーズのデザインを担当しているクロード・ゼルウィガー氏が、海外メディア「Inverse」のインタビューに応じました。インタビューの中ではカメラバーの搭載に至った経緯や、ユーザーのスマートフォン保護ケース利用率について語られています。 The Real Reason Google Keeps Changing the Pixel Camera Bar https://www.inverse.com/tech/pixel-camera-bar-google-interview 最初のPixelスマートフォンは、2016年にリリースされた「 Pixel 」です。Pixelには背面カメラが左上に1個だけ搭載されており、2017年に登場した「 Pixel 2 」や2018年に登場した「 Pixel 3 」でも背面カメラは左上に1個搭載されていました。ゼルウィガー氏は、Pixel 3までのPixelシリーズではカメラの配置がエンジニアリング上の大きな制約を受けていたと指摘しています。

2024年05月14日 20時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, デザイン, Posted by log1o_hf

