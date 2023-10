広告ブロッカー「uBlock Origin」がもうすぐYouTubeの「アンチ広告ブロッカー」に白旗か、たった2人のボランティアが無知なユーザーの害悪コメントで疲弊

YouTubeが2023年10月頃から本格的に展開し始めた「 アンチ広告ブロッカー 」により、広告ブロッカーの「Adblock Plus」のユーザーらは 混乱 に陥っています。もう1つのメジャーな広告ブロッカーである「 uBlock Origin 」の開発陣も、技術に詳しくないユーザーの対応に追われて次々と脱落していることが、アプリ開発者によって指摘されました。 Youtube’s Anti-adblock and uBlock Origin - And a Dinosaur https://andadinosaur.com/youtube-s-anti-adblock-and-ublock-origin YouTubeの広告ブロック対策の動向を注視しているアプリ開発者のジェンイー・タン氏によると、広告ブロッカーは以下のような方法でYouTubeの広告をブロックしてきたとのこと。 まず、YouTubeは動画の再生開始前にAPIをチェックし、サーバーは下の画像のような内容を送信します。

・関連記事

YouTubeが広告を消す「Adblock Plus」をブロックし始めて大混乱に、Adblock Plus公式も対応に乗り出す - GIGAZINE



YouTubeによる広告ブロッカー検出スクリプトはユーザーの同意を得ずに動作しておりEUの指令違反だと活動家が主張 - GIGAZINE



YouTubeが「広告ブロッカーをオフにしないと動画を見せない機能」をテスト中 - GIGAZINE



YouTubeが広告ブロッカーのユーザーに「3ストライク制度」で動画視聴を制限するテストを実施中 - GIGAZINE



YouTubeの広告ブロックポップアップはユーザーエージェントをWindows Phoneにすると回避できるとの指摘 - GIGAZINE

2023年10月30日 14時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.