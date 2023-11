2023年11月22日 10時53分 ネットサービス

YouTubeがFirefoxで異常に読み込みに時間がかかるという苦情に対してYouTubeは「広告ブロッカーが原因」と回答



動画共有サイトのYouTubeがMozillaのウェブブラウザ「Firefox」やMicrosoftの「Edge」において、意図的にユーザーの動画読み込み速度を低下させているのではないかという指摘に対し、「使用するブラウザに関係なく、広告ブロッカーをインストールしているユーザーに対する措置」であることを明らかにしました。



一部のユーザーが、FirefoxやEdgeなどのブラウザを用いてYouTubeの動画を読み込むと、約5秒の遅延が発生すると報告しています。使用するブラウザをGoogle純正ウェブブラウザであるChromeに変更すると、Firefoxなどで発生していた遅延が解消されるという報告もあります。その一方で、一部のユーザーはChromeでも遅延が発生したと報告していました。



Googleはこの問題について声明を発表し、YouTubeのコミュニケーションマネージャーのクリストファー・ロートン氏は「広告ブロッカーをインストールしているユーザーは、使用しているブラウザが何であれ、読み込みの遅延など、最適でない表示が行われる可能性があります」と述べています。



さらにロートン氏は「世界中のクリエイターの多様なエコシステムをサポートし、数多くのユーザーがお気に入りのコンテンツにアクセスできるようにするため、広告ブロッカーを有効にしているユーザーに対しYouTubeでの広告の表示を許可するか、広告が表示されないサブスクリプションサービスである、YouTube Premiumに加入するかを促す取り組みを開始しました」と述べ、意図的な遅延の導入の意義について語っています。





YouTubeでの広告ブロッカーの取り締まりは2023年10月頃から広く実施されるようになり、オンライン上では、YouTubeにブロックされない広告ブロッカーの人気が高まっています。



一方でロートン氏は「今後YouTubeにおける広告ブロッカーの検出方法が改善されるにつれて、それまで遅延が発生していなかったユーザーでも、このような問題が発生する可能性があります」と指摘しています。



Googleによると、広告ブロッカーを使用したブラウザに遅延を加えるテストは、当初Chrome以外のブラウザで実施され、最終的には全てのブラウザに適用されることとなる模様。



広告収入やサブスクリプションサービスからの収益が多くを占めるYouTubeは、収入を減らすことにつながる広告ブロッカーへの対策を強めています。海外メディアのAndroid Authorityは「広告などからの収入が得られないと、プラットフォームやクリエイターがさらなる繁栄を迎えるのは困難であるため、今回のような広告ブロッカーを使用しているユーザーに対する措置は理にかなっています」と述べています。