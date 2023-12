2024年の首位奪還を目指すIntelが社運を賭けている「2つの最先端技術」とは？

先進的なチップ製造でTSMCとSamsungに後れを取っているIntelは、2024年末にリリース予定のデスクトップおよびラップトップ向けチップ「Arrow Lake」で大胆な巻き返しを狙っています。Intelの先端チップを支える次期プロセスノード「Intel 20A」に投入されると見られている2つの革新的技術「RibbonFET」と「PowerVia」について、アメリカの電気電子学会の技術誌・IEEE Spectrumが解説しました。 In 2024, Intel Hopes to Leapfrog Its Chipmaking Competitors - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/intel-20a Intelは長年にわたり半導体産業を主導してきたチップ製造の雄ですが、2018年に 10nmプロセスノードへの移行の後れ が表面化してチップ製造計画に狂いが生じたのを皮切りに、2020年には 7nmプロセスノードでつまずいて 「Intel 4」としての再出発を余儀なくされるなど、試練が続いています。 挽回を狙うIntelが力を注いでいるのが、現行の「FinFET」に取って代わるトランジスタ・アーキテクチャの「RibbonFET」です。従来のFinFET技術は、チャネルとゲートが接する面を1面から3面に増やすことで低消費電力と論理回路密度の向上を実現してきましたが、微細化に伴って電流制御能力の限界に達しつつあります。

・関連記事

Intelが業界最先端を狙うプロセスルール「Intel 20A」「Intel 18A」の開発を完了 - GIGAZINE



IntelがQualcommと提携し新チップを製造すると発表、2025年までのロードマップも公開 - GIGAZINE



最初に2nm半導体を量産するのはTSMCかSamsungかそれともIntelか? - GIGAZINE



Intelが「ムーアの法則」を再出発させる裏面電力供給技術「PowerVia」のテストに成功、Intelは「ライバルの2年先を行く」「ピザ作りをやめる」とアピール - GIGAZINE



Intelの見直されたプロセスルールと新たなロードマップについてIntel技術幹部が語る - GIGAZINE



Intelが考える「ムーアの法則」の次の波とは? - GIGAZINE

2023年12月21日 08時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.