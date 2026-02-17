2026年02月17日 15時50分 ネットサービス

Amazonプライム・ビデオのオリジナル作品をDVD化して販売した業者を訴えた裁判でAmazonが9億円の損害賠償を勝ち取る



Amazonの子会社であるAmazon Technologiesは2023年にAmazonプライム・ビデオで独占配信している作品をDVDで販売する複数の海賊版サイトに対して訴訟を起こしました。裁判の結果、Amazonの申し立てが全面的に認められ、海賊版サイト閉鎖のためのドメインの停止と総額600万ドル(約9億円)の損害賠償が認められました。



Amazon Wins $6 Million in Damages Against Pirated DVD Stores, Plus Domain Takeovers * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/amazon-wins-6-million-in-damages-against-pirated-dvd-stores-plus-domain-takeovers/





Amazonは著作物の保護を目的とした団体であるクリエイティビティとエンターテイメントのための同盟(ACE)に所属し、著作権侵害対策への取り組みを強化しています。Amazonプライム・ビデオの作品への著作権侵害は海賊版ストリーミングおよびダウンロードの形が大半ですが、中には正規リリースを装ってDVDを販売する業者も存在しており、Amazonは2023年8月22日にAmazonプライム・ビデオの海賊版DVDを販売する7つのウェブサイトに対しAmazon Technologiesが訴訟を起こしたことを報告しました。



AmazonがPrime Video独占配信の作品をDVDで売る海賊版業者を提訴、被害は数億円以上と報告 - GIGAZINE





捜査官が実際に20作品以上の海賊版DVDをテスト購入した上で、届いたDVDを映画協会のモーション・ピクチャー・アソシエーション(MPA)に送ったところ、MPAはこれらのDVDが全て海賊版であるということを明確に認めました。



訴状では中国在住と見られる被告が著作権と商標の侵害で告発されていましたが、被告らは訴状を受け取った上で出廷をしなかったため、裁判はすべて欠席判決で行われました。Amazonの弁護士によると、被告らは訴状を受けて一部のドメインを閉鎖して新しいドメインに切り替えており、法的圧力を認識していたと考えられるそうです。



2026年2月、カリフォルニア州中部地区のフェルナンド・アエンレ・ロチャ判事はAmazonの欠席判決の申し立てを全面的に認め、著作権および商標権侵害に対する法定損害賠償として総額607万5000ドル(約9億3000万円)の支払いを命じました。損害賠償の内訳は7つのテレビ番組シリーズの78の著作権保護されたエピソードに対する著作権侵害で合計307万5000ドル(約4億7000万円)、それ以外にもAmazonが独占的に所有するタイトルについては侵害作品1点につき7万5000ドル(約1145万円)、共同所有のタイトルについては所持している権利に従ってより低い金額となっています。賠償金については、Amazonの要求がほぼ認められた形になります。





さらに、商標権侵害で登録商標1件につき100万ドル(約1億5000万円)の損害賠償として、合計300万ドル(約4億5000万円)の支払いが命じられました。



Amazon側の要求で重要な点として、海賊版サイトの広範な差止命令とドメイン移転があります。ロチャ判事はドメインレジストラに対し、海賊版サイトのドメインの所有権をすべてAmazonへ移転するよう命じています。さらに、判決通知を受けたホスティングプロバイダーはサービス停止と管理ロックを義務付けられ、サイトが容易に再稼働できない措置が取られることになりました。



海賊版訴訟ではドメインやホスティング制御を含む広範な命令は比較的珍しく、海賊版サイトが閉鎖された場合でも、ドメインを変更したりホスティング先を移したりすることで回避戦略が採られることも多くあります。今回の裁判では、被告らが法的手続きに応じる動きを一切見せておらず海外に拠点を置いていることから、損害賠償が回収される可能性は高くありません。一方で、広範な差止命令が認められたことは少なくとも争点となったドメインの下では海賊版DVDの販売を続けられないことを意味するため、この件を報じたTorrentFreakは「広範な差止命令こそが本当の成果です。重要なのは、同じ被告によって運営された同様の著作権侵害が証明できた場合、Amazonは追加のドメインやサイトに差止命令を拡大する選択肢を獲得したという点です」と指摘しています。