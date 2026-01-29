2026年01月29日 13時10分 ネットサービス

Pornhubの親会社が海賊版の訴訟で140億円の賠償金を勝ち取る



「ポルノ界のAmazon」とも呼ばれるカナダの大手アダルトエンターテイメント複合企業であるAylo(旧社名MindGeek)が大規模な海賊版サイトに対し訴訟を起こした結果、9000万ドル(約140億円)の損害賠償を命じる判決を勝ち取りました。しかし、損害賠償の回収は困難を極めるとみられ、海賊版被害を回復する難しさも示されています。



Aylo Wins $90 Million Default Judgment Against Porn Piracy Network * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/aylo-wins-90-million-default-judgment-against-porn-piracy-network/





複数のアダルトコンテンツについて著作権侵害行為が確認されたため、Ayloの著作権執行部門は海賊版サイトに1万件以上のDMCA削除通知を送付していました。しかし、これらの通知では著作権侵害動画の削除は成功しなかったため、Ayloは2025年初め頃ワシントン州西部地区連邦地方裁判所に8つの海賊版アダルトサイトを対象とした訴訟を提起しました。8つのサイトはAnton Popravkinという同じ人物によって運営されていたと考えられています。





Ayloによると、Anton Popravkinの海賊版ネットワークは合計で月間300万以上のアクセス数があり、Ayloが著作権を持つコンテンツを少なくとも9006回許可なく公開していたとのこと。海賊版サイトはいずれも営利目的で行われていることも確認されており、運営者は故意の著作権侵害の責任が問われています。



サイト運営者は訴訟に応じなかったため、裁判は欠席裁判で行われました。アメリカの著作権法に基づくと、Ayloは作品1点につき15万ドル(約2200万円)、9006件の確認済みの侵害を合計すると総額10億ドル(約1500億円)以上の損害賠償を請求できましたが、Ayloは10分の1の金額である作品1点当たり1万5000ドル(約220万円)の損害賠償を求めました。



裁判の結果、ワシントン州西部地区連邦地方裁判所のキンバリー・K・エヴァンソン連邦地方判事はAyloの申し立てを認めた上で、Ayloが1万5000ドルの請求を正当化する説得力のある証拠を提示していないと指摘し、侵害作品1点当たり1万ドル(約150万円)に減額した法定損害賠償を下しました。命令書には「原告は、侵害された各作品に対する1万5000ドルという評価を裏付ける説得力のある証拠を提示していないため、裁判所は請求された全額が適切であると想定することを拒否する。それでもなお、支払われる賠償金は不正行為を抑止し、著作権法の完全性を維持するものとなるだろう」と記されています。





また、アメリカに拠点を置くドメイン名レジストリであるVerisignに対し、対象となった8つのドメインの登録管理業者をルクセンブルクに拠点を置くEuroDNSに移し、その後EuroDNSがドメインの登録者をAyloに変更するよう命令されました。これにより、Ayloは海賊版サイトのドメインを管理できるようになるため、今後それらの海賊版サイトの停止などの措置を取れる立場になりました。



一方で、合計約9000万ドルの損害賠償金は欠席裁判の結果であり、主な被告がアメリカに居住していない可能性が高く裁判所命令を無視すると思われるため、Ayloが回収できる可能性は低いと見られています。

