2025年11月16日 22時00分 メモ

騙されてポルノに出演した女性が決済代行業者を提訴、決済サービスがなければポルノも撮られなかったとして



女性をだましてポルノを撮影し公開していたウェブサイト「GirlsDoPorn」に出演した女性らが、複数の決済代行業者を訴えました。女性らは、決済代行業者がサービスを提供しなければGirlsDoPornは成立し得ず、自分たちがポルノを撮影されることもなかっただろうと主張しています。



GirlsDoPorn Victims Sue Major Payment Processors, Claiming They Enabled Sex Trafficking

https://www.404media.co/girlsdoporn-victims-sue-major-payment-processors-ccbill-epoch/





GirlsDoPornは、主にアダルト産業に関わりのない未成年の女性をだまし、モデルの仕事と偽り、「動画がオンラインで公開されることはない」と告げてポルノ撮影を強要していた犯罪組織です。運営者は2019年に人身売買の容疑で起訴され、禁錮27年の刑を言い渡されています。



2025年、だまされてGirlsDoPornに動画を掲載されたという女性3人が、新たに複数の決済代行業者を相手取って訴訟を起こしました。



原告は、「被告の決済サービス企業は、自らに数百万ドル(数億円)、GirlsDoPornに数千万ドル(数十億円)の手数料から来る利益を生み出した。これにより被告らは被害者の性行為を『商業的性行為』に変え、人身売買法における人身売買の核心的要素を成立させた。被告らの決済ネットワークがなければ、GirlsDoPornは存在し得なかった」と主張し、決済代行業者の責任を問うています。





GirlsDoPornは、当初からウェブサイト上で「モデルと偽って女性を誘い込んだ」と公言していたほか、ネット上にはGirlsDoPornの被害者の声が拡散されていたため、GirlsDoPornが何者であるか知るのは決済代行業者にとって容易だったと原告は指摘。



また、過去に民事訴訟の一環として被告に対するGirlsDoPornの調査要求が行われていたという事実からも、被告がGirlsDoPornの正体を知らなかったとは考えられないと指摘しています。



原告は、被告が2019年10月までGirlsDoPornへの決済処理を継続したと考えています。2019年10月は、関係者全員が人身売買罪で逮捕または起訴され、ウェブサイトは閉鎖された時期であるため、原告は「確かに被告は決済処理を停止したが、自らの意思によるものではなく、サイト閉鎖に伴うものに過ぎなかった」と訴状に記しています。





原告は、「インターネット上のポルノ事業において決済処理が不可欠な役割を担うことを考慮すると、被告らが協力しなければGirlsDoPornは成立せず存続もできなかったと考えられる」と主張。2009年から2019年にかけてGirlsDoPornおよび姉妹サイトGirlsDoToysで動画に出演した全員を原告とする集団訴訟となることを認めること、集団訴訟の原告1人当たり100万ドル(約1億5400万円)を超える損害賠償金を支払うこと、決済代行業者がGirlsDoPornから得た利益を返還し、懲罰的損害賠償と弁護士費用を支払うことを求めました。



なお、GirlsDoPornを巡っては、違法に撮影されたものと知りながら動画の配信を続けたとして、ポルノコンテンツ配信サービスのPornhubが多額の和解金を支払っています。



Pornhubが「性的人身売買」から利益を得たことを認めて罰金2億5600万円を支払い監視員を受け入れる - GIGAZINE

