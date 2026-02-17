2026年02月17日 16時00分 ウェブアプリ

エプスタイン関連の動画をYouTubeっぽくまとめた「Jefftube」やエプスタインのAmazon購入履歴をチェックできる「Jamazon」などが登場



児童の人身売買や性的暴行などの罪で起訴され獄中で自殺したアメリカの富豪ジェフリー・エプスタインの捜査資料、通称「エプスタイン文書(エプスタイン・ファイル)」は300万枚にわたる文書、約2000本の動画、18万枚の画像という膨大な量の資料で構成されています。このエプスタイン文書に簡単にアクセスできるウェブアプリとして新たに「Jefftube」や「Jamazon」が登場しています。



Jefftube

https://jmail.world/jefftube



Jamazon — Epstein Amazon Orders

https://jmail.world/jamazon



Jefftubeにアクセスすると、YouTubeにそっくりなUIでさまざまな動画が公開されています。動画のサムネイルをクリック。





すると、キッチンで若い女性を追い回すエプスタインの姿を収めた動画が再生されました。UIはYouTubeと同じで、右側に他の動画へのリンクが表示されています。





そして、動画の下にはコメントが連なっています。コメント投稿は匿名性で、投稿者の名前は「fbi agent ○○(数字)」に統一されています。





「Playlist」のタグを選ぶと、プレイリストも見ることが可能。今回は「Person Cam」を選択。





エプスタインの元恋人で収監中のギレーヌ・マクスウェルの監視カメラ映像がまとめられています。





JamazonではエプスタインがAmazonで購入したものが、Amazonの購入履歴とそっくりなUIでまとめられています。購入した商品だけでなく、注文番号や日付、価格も明示されていました。





下部には、エプスタイン文書にあるメールをチェックできる「Jmail」など、他ウェブアプリへのリンクもあります。





右端のアイコンから、「Jemini」を選択してみました。





Jeminiは山ほどあるエプスタイン関連文書を検索してくれるGemini風AIです。



Jmail, logged in as [email protected]

https://jmail.world/jemini



UIは完全にGoogleのGeminiと同じ。





入力ウィンドウに「Search emails mentioning scheduling or meetings and show the most relevant ones.(スケジュールや会議に関するメールを検索し、最も関連性の高いものを表示して)」と入力。すると、メールから条件に合ったものがピックアップされて示されました。各メールにあるリンクをクリックすると、そのメールをチェックできます。





クリックすると、Jmailで該当するメールの本文を見ることができました。

