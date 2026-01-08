2026年01月08日 13時33分 ゲーム

Robloxが全ユーザーに対しカメラを使った年齢確認機能を導入



世界中のユーザーが制作したさまざまなゲームを自由にプレイできるオンラインゲームプラットフォームのRobloxが、全ユーザーに対してカメラを使った年齢確認機能を導入すると発表しました。



Robloxは児童の安全に関する懸念から多くの非難を集めており、2022年1月にはThe Guardianから「Robloxは児童搾取によって成り立っている」と指摘されました。他にも、違法オンラインカジノがRobloxを利用して子どもたちをオンラインギャンブルに誘い込んでいることが明らかになったり、銃乱射事件を再現する闇のコミュニティが存在することが明らかになったりと、度々問題視されています。



2025年11月には、Robloxは「法律を『露骨に無視』し、子どもたちを『性的に露骨なコンテンツや搾取、グルーミング』にさらした」としてテキサス州司法長官から訴えられました。



Robloxが子どもの性的搾取に十分な対策を施していないとしてテキサス州司法長官から訴えられる - GIGAZINE





2026年1月7日、Robloxは一部地域で先行導入していたチャット利用時の年齢確認要件を全世界で展開すると発表しました。これにより、今後1週間ですべてのユーザーは、他ユーザーとチャットする前に年齢確認を完了しなければいけなくなります。



「チャット機能を利用するには年齢確認を行わなければいけない」とする大規模ゲームプラットフォームは、Robloxが初めてです。なお、年齢確認は大人と16歳未満の子どものコミュニケーション制限するもので、16歳未満の子ども同士のコミュニケーションには年齢確認は必要ありません。



年齢確認を完了させていないユーザーがチャット機能を利用しようとすると、以下のような通知が表示されます。





年齢確認を完了させるにはデバイスのカメラを起動する必要があります。





カメラが起動するので顔を上下左右に動かします。





するとアプリが自動でユーザーの年齢を推定。ユーザーの年齢が13～15歳と判断された場合、チャット機能は同じ年齢層のユーザーとの間でのみ利用できるよう制限されます。





Robloxは年齢層別に「チャットできる相手」を制限しており、各年齢層のユーザーがチャットできる相手は以下の通り。





年齢推定に利用された画像および動画は安全に処理された後、直ちに削除されるため、プライバシー面の配慮は完璧であるとRobloxは述べています。年齢推定システムはPersonaが開発した、第三者機関によるテストと認定を受けたものです。イギリスの年齢確認認証制度によるテストに基づき、18歳未満のユーザーの場合、年齢推定モデルの平均絶対誤差は1.4歳であることが確認されています。



Robloxの顔年齢推定機能については、Roblox安全センターやヘルプセンターでも詳細が解説されています。



なお、Robloxは2025年12月初旬からこの年齢確認要件をオーストラリア、ニュージーランド、オランダで導入しており、すでにこれらの国のデイリーアクティブユーザーの50％以上が年齢確認を済ませているそうです。

