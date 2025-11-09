Robloxが子どもの性的搾取に十分な対策を施していないとしてテキサス州司法長官から訴えられる
2025年11月7日、アメリカ・テキサス州のケン・パクストン司法長官は、Robloxの開発元であるRoblox Corporationが法律を「露骨に無視」し、子どもたちを「性的に露骨なコンテンツや搾取、グルーミング」にさらしたとして、同社を提訴しました。
2015年からテキサス州の司法長官を務め、上院選にも立候補している共和党のパクストン司法長官は、2025年11月7日に自身のXアカウント上でRoblox Corporationに対する訴訟を発表しました。
パクストン司法長官は「私はRobloxを訴えます。ピクセル化された小児性愛者と利益を、テキサス州の子どもたちの安全よりも優先したためです。我々は、Robloxのようなプラットフォームが捕食者たちのデジタル遊園地として運営を続け、子どもたちの福祉が企業的な貪欲という名の祭壇で犠牲になることを許すわけにはいきません」とXに投稿しています。
BREAKING: I'm suing Roblox for putting pixel pedophiles and profits over the safety of Texas children.— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) November 6, 2025
We cannot allow platforms like Roblox to continue operating as digital playgrounds for predators where the well-being of our kids is sacrificed on the altar of corporate greed. pic.twitter.com/Jj2kHEJM75
さらに、「Robloxは画面の裏に潜む病的で歪んだ変人から子どもたちを守るために、もっと多くのことをしなければいけません。児童虐待を助長する企業は、法の厳正かつ容赦ない力に直面することになるでしょう」と語りました。
Roblox Corporationの広報担当者は、BBCに対して訴訟について「失望している」とコメント。Roblox Corporationは今回の訴訟を「虚偽の表現と扇情的な主張」に基づいたものであると指摘しています。また、Roblox Corporationはパクストン司法長官同様に児童の安全に対する取り組みに賛同しており、Robloxにおいて悪質な行為者を排除し、ユーザーを保護するための対策を導入していると主張しています。
また、Roblox Corporationはロイターに対して「パクストン司法長官は、児童や青少年のオンライン安全確保に尽力しており、当社はその姿勢に賛同しています。業界全体の課題について弊社と協力し、真の解決策を模索するのではなく、司法長官が虚偽の主張やセンセーショナルな主張に基づいて訴訟を起こすことを選択したことに、大変失望しています」とコメントしました。
なお、Robloxは近年、児童の安全に関する懸念から非難を浴びており、2024年6月にBloombergが公開した調査では、主に未成年ユーザーで構成されたプラットフォーム上で小児性愛者がまん延していると指摘されています。
ゲーム版YouTube「Roblox」は児童搾取によって成り立っているとの指摘 - GIGAZINE
by Pioneer Library System
違法オンラインカジノがRobloxを利用して子どもたちをオンラインギャンブルに誘い込んでいることが明らかに - GIGAZINE
テキサス州だけでなく、ルイジアナ州およびケンタッキー州の司法長官もRoblox Corporationに対して訴訟を起こしており、フロリダ州の司法長官はRobloxに対して刑事召喚状を発行し、同社が児童に対する危害を助長していないかなどが調査するとしています。
なお、2025年10月30日に規制当局へ提出された書類によると、Robloxの2025年第3四半期における1日当たりの平均アクティブユーザー数は1億5150万人で、そのうち83％がアメリカおよびカナダ以外からのアクセスだそうです。
