2026年04月14日 12時10分 ゲーム

Robloxが未成年者向けの新アカウントシステム「Roblox Kids」「Roblox Select」を導入、コンテンツ成熟度に応じてプレイ可能ゲームを制限



子どもたちを熱中させているオンラインゲーミングプラットフォームのRobloxが、新しい2種類のアカウントを2026年6月から導入予定であることを発表しました。新システムでは年齢確認やペアレンタルコントロール、モデレーションなどがフレームワークに統合されることになります。



Roblox Introduces New Age-Based Accounts and Expanded Parental Controls for Users Under 16 | Roblox

https://about.roblox.com/newsroom/2026/04/introducing-roblox-kids-and-select-accounts



Roblox、16歳未満のユーザー向けに年齢ベースの新アカウントと拡張ペアレンタルコントロールを導入 | Roblox

https://about.roblox.com/ja/ja-newsroom/2026/04/introducing-roblox-kids-and-select-accounts





Roblox will need age verification to make sure you’re at least 9 years old | The Verge

https://www.theverge.com/games/910218/roblox-age-verification-check-games-kids-select-accounts



Robloxによると、新しいアカウントは5歳～8歳向けの「Roblox Kids」と、9歳～15歳向けの「Roblox Select」の2種類。アカウントは、Robloxの年齢確認システムか認証済み保護者による年齢確認が行われた場合に、自動的に割り当てられます。





2つのアカウントでのコンテンツ利用にあたり、Robloxは「開発者による本人確認」「リアルタイム評価」「コンテンツ成熟度レーティング」の3つの追加基準での選定プロセスを実施。



Roblox Kidsアカウントは、選定プロセスを通過したコンテンツのうち、コンテンツ成熟度が「極小」「軽度」のものにアクセス可能で、すべての通信は初期設定でオフになっています。



一方、Roblox Selectアカウントは、選定プロセスを通過したコンテンツのうち、コンテンツ成熟度が「中程度」のものまでアクセス可能。通信設定の変更はありません。



年齢確認を行わない場合は、ユーザーの年齢にかかわらず「Roblox Kids」アカウントに分類されます。年齢確認を行った場合、アカウントは時間経過に応じて自動的にKidsアカウントかSelectアカウントへ、Selectアカウントからノーマルアカウントに移行します。



なお、Robloxはゲームの選定プロセスを進めている途中なので、発表の時点ではKidsアカウントとSelectアカウントでどれぐらいのゲームが遊べるのかについて具体的な数字を明かしませんでしたが、ユーザーが好むゲームの大多数は問題なく遊べる見込みだとのことです。16歳以上のユーザーは、従来と変わりなく遊ぶことができます。



アップデート内容は2026年6月上旬までに、世界中で利用可能になる予定です。



Robloxは子どもの安全保護が十分ではないとして、テキサス州などから訴えられています。



Robloxが子どもの性的搾取に十分な対策を施していないとしてテキサス州司法長官から訴えられる - GIGAZINE

