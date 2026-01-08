2026年01月08日 13時40分 ネットサービス

Grokが毎時約6700枚の性的画像を生成しているとの指摘、Grok生成画像の85％は性的



X(旧Twitter)上で、AIの「Grok」を使って他人の画像を性的なものに改変する事例が相次いでいます。いくつかの調査で、Grokが前例のないほど大量の性的画像を生成していることが指摘されました。



2025年12月頃から、X上でGrokを使って他人の画像を勝手に編集する行為が相次いでいます。特に画像に写っている人物を性的な様子に改変する行為が目立ち、実質的な性被害が拡大しています。この件は世界中で問題視されており、各国の省庁が調査に乗り出しています。



Xではボタン1つでGrokの画像編集機能を立ち上げられるほか、画像が含まれる投稿に対して「@grok」という文字列とプロンプトを返信するとGrokに画像を生成させることができます。これによりGrokのアカウントのメディア欄には大量のGrokが生成した画像が並ぶようになりました。調査会社のCopyleaksがGrokアカウントのメディア欄を調査したところ、1分間に約1枚の合意のない性的画像が存在することが分かったそうです。



また、Bloombergが「ソーシャルメディアとディープフェイクの研究者」と紹介したGenevieve Oh氏の調査によると、Grokは性的な画像を1時間あたり約6700枚生成したとのこと。Oh氏は「Grokが生成した画像の85％は性的表現を含んでいた」と指摘しています。



被害は若い人物や容姿を売りにした人物だけでなく、公人にまで及んでいます。



One example of how Grok is being used to target women. Swedish Deputy Prime Minister Ebba Busch being sexualised, degraded, and humiliated step-by-step by Grok. All the images accurately reflect the prompts provided.



[image or embed] — Eliot Higgins (@eliothiggins.bsky.social) 2026年1月6日 2:37



なお、多くの国や地域で、他人の画像を勝手に編集したり、性的なものに改変したりして公開する行為は違法とされています。X公式アカウントは「Xでは、違法コンテンツ(児童性的虐待素材を含む)が含まれる投稿に対して、投稿の削除、アカウントの永久凍結などを含む対応を行うことに加え、行政や法執行機関と協力するなどの措置をとります」と注意していますが、性的画像の生成が収まる様子はありません。

