PlayStation 5に他人のゲームプレイ映像をヒントとして表示できる「コミュニティーゲームヘルプ」機能が追加される予定

・関連記事

PS5をネットから切断するとディスクからのインストールが爆速になる - GIGAZINE



ソニーがPS5の最大3倍高速な「PS5 Pro」を2024年末にリリースする可能性 - GIGAZINE



PS5の販売台数がXbox Series X/Sの2倍に到達していることがゲームメーカーの決算発表で明らかに - GIGAZINE



ソニーのゲーム部門「SIE」が900人の解雇を発表、VRゲームの開発スタジオを解散し日本でも退職支援パッケージを展開 - GIGAZINE



「PlayStation VR2(PS VR2)」が2024年内にPCでも利用可能になるとソニーがひっそり発表 - GIGAZINE



30分で開発したのに5000万円以上の売上を記録したゲームとは? - GIGAZINE

2024年03月27日 11時42分00秒 in ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.