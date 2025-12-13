2025年12月13日 09時00分 ゲーム

Xboxがゲームソフトの値上げを断念、ユーザーからの批判殺到で1500円の値上げを諦める



Microsoftは2025年5月に新作ゲームの販売価格を70ドル(約1万900円)から80ドル(約1万2500円)に値上げすると発表しました。しかし、この値上げ計画はユーザーからの批判を集める結果となったため、値上げを断念したことをXboxの責任者が明かしています。



Xbox Games Studio Boss on 'Call of Duty' Movie, Dev Direct Plans

https://variety.com/2025/gaming/news/xbox-game-studios-matt-booty-call-of-duty-movie-dev-direct-plans-1236606594/



Xbox Boss Reacts To Dropping Plans For $80 Games - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/xbox-boss-reacts-to-dropping-plans-for-80-games/1100-6536931/



Microsoftは2023年にファーストパーティータイトルの販売価格を60ドル(約9350円)から70ドルに値上げしました。



この値上げに続き、2025年5月にはXbox Series S|Xや周辺機器を一斉に値上げしました。この時、2025年のホリデーシーズンから一部のファーストパーティータイトルの販売価格を70ドルから80ドルに値上げすると発表しています。



MicrosoftがXbox Series S|Xや周辺機器を一斉値上げ、日本では価格が1.3倍～1.4倍に - GIGAZINE





しかし、ホリデーシーズン真っただ中の2025年12月中旬にXbox Game Studiosの責任者であるマット・ブーティ氏が、Varietyのインタビューで、ユーザーからのフィードバックを受け、80ドルで販売予定だった「The Outer Worlds 2」をこれまで通りの70ドルで販売することに決めたことを明かしました。



ブーティ氏は「我々はプレイヤーの満足と価値を提供することに全力を注いでいます。そして、常に人々が何を求めているのかに耳を傾けていきます」「人々がゲームに様々な形で関わり始めているため、ゲームの販売価格へのこだわりは少なくなるでしょう。我々の視点から見ると、収益化は今、非常に多様な方法で行われています。ですから、私たちは引き続きファンからのフィードバックに耳を傾け、健全なビジネスと運営のバランスを取りながら進めていきたいと考えています。しかし、現時点ではコンテンツに価格改定の予定はありません」と述べ、今後の価格改定についてもいったん白紙に戻ったことを強調しました。





Microsoftは2025年にファーストパーティーゲームソフトの販売価格を値上げすることを断念したこととなりますが、Xbox Series Xなどのゲーム機の販売価格は値上げしており、Xbox Game Pass Ultimateの月額料金にいたっては50％も値上げしています。



Microsoftのゲームサブスク「Xbox Game Pass」が値上げ、最上位プランは50％の値上げを実施 - GIGAZINE





なお、ゲームメディアのGameSpotによると任天堂は「マリオカート ワールド」をアメリカで80ドルで販売しているそうです。



ただし、マリオカート ワールドの日本のAmazon.co.jpでの販売価格は税込8618円です。



Amazon.co.jp: マリオカート ワールド -Switch2 : ゲーム

