ソニーがハイスペックスマホ「Xperia 1 VIII」を発表、望遠カメラのセンサーサイズが4倍に＆有線イヤホン使用可能＆microSDカードで容量増設可能
ソニーがフラッグシップスマートフォン「Xperia 1 VIII」を2026年5月13日に発表しました。Xperia 1 VIIIはSoCにSnapdragon 8 Elite Gen 5を採用しているほか、望遠カメラのセンサーサイズが前世代モデルの約4倍になったり、新設計のスピーカーユニットを搭載していたりと、ソニー最高スペックのスマートフォンとして文句のないスペックを備えています。
Xperia 1 VIII | Xperia（エクスペリア） | ソニー
https://www.sony.jp/xperia/products/xperia1m8/
“上手に撮りたい”人を後押し 新機能AIカメラアシスタントで狙い通りの撮影が可能な『Xperia 1 VIII』発売 | ニュースリリース | ソニー
https://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/202605/26-0513/
Xperia 1 VIIIのカラーは「グラファイトブラック」「アイオライトシルバー」「ガーネットレッド」「ネイティブゴールド」の4色展開です。ネイティブゴールドはSIMフリーモデル限定カラーです。
背面カメラは「超広角カメラ」「広角カメラ」「望遠カメラ」の3眼構成。35mm判換算の焦点距離は超広角カメラが16mm、広角カメラが24mm、望遠カメラが70mmです。光学2倍相当のデジタルズームによって広角カメラを48mm、望遠カメラを140mmとして使うこともできます。すべてのレンズにZEISS Tコーティングが施されています。
望遠カメラは以下のようにレンズを横方向に展開するペリスコープ方式を採用。
センサーサイズは超広角カメラが1/1.56型、広角カメラが1/1.35型、望遠カメラが1/1.56型です。望遠カメラのセンサーサイズは前世代モデルのXperia 1 VIIから約4倍に拡大しています。
AIで撮影シーンを認識して最適な撮影設定を提案する「AIカメラアシスタント」という機能も搭載しています。
ディスプレイは約6.5インチの有機ELディスプレイで、表面素材は耐久性に優れたCorning Gorilla Glass Victus 2を採用しています。また、IPX5/IPX8の防水とIP6Xの防塵にも対応しています。
SoCはQualcommのSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載。
RAM容量とストレージ容量の組み合わせは「16GB/1TB」「16GB/512GB」「12GB/512GB」「12GB/256GB」の4パターンです。通信事業者モデルは「12GB/256GB」のみで、SIMフリーモデルは4パターンから選択できます。
もちん有線イヤホンジャックを搭載。
左右同一の新開発スピーカーユニットも搭載しています。
最大2TBのmicroSDXCカードを挿入してストレージ容量を増強することも可能。
バッテリー容量は5000mAhで、バッテリー駆動状態で2日間使えることがアピールされています。
また、いたわり充電や充電最適化技術によって4年間使い続けてもバッテリーの最大容量が減りづらくなっています。
さらに、最大4回のOSバージョンアップと6年間のセキュリティアップデートが約束されています。
Xperia 1 VIIIは2026年6月11日に発売予定で、SIMフリーモデルの市場推定価格は「16GB/1TB」が30万円前後、「16GB/512GB」が26万9000円前後、「12GB/512GB」が25万2000円前後、「12GB/256GB」が23万6000円前後です。予約販売の受付は2026年5月13日11時に始まっています。
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in ハードウェア, スマホ, Posted by log1o_hf
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