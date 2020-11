AMDのZen 3アーキテクチャCPU「Ryzen 5000」シリーズがついに発売、Intelの第10世代Core i9との比較レビューが登場

待機時での消費電力はほぼ同じぐらいですが、ベンチマークを回した時の消費電力はCore i9-10900Kが最も大きく、Ryzen3種のおよそ1.6倍に達しています。電力を消費するということはそれだけ発熱量も高いということなので、CPUの冷却システムの重要性はどんどんと高まっているといえます。なお、AMDはRyzen 9 3900XTから、Ryzen 9にCPUクーラーを付属させないことを決定しました。 Ars Technicaは結論として、発表時にAMDが述べた通り、高いマルチスレッドとシングルスレッドの両方で高い性能を発揮しており、IntelがこれまでAMDに対して誇っていたシングルスレッドパフォーマンスでも追い抜かれてしまったと述べています。 ・追記 また、IT系ニュースサイトのExtremeTechも、Ryzen 9 5950X・Ryzen 9 5900X・Intel Core i9-10900Kの比較を行っています。 Ryzen 9 5950X and 5900X Review: AMD Unleashes Zen 3 Against Intel's Last Performance Bastions - ExtremeTech https://www.extremetech.com/computing/316943-ryzen-9-5950x-and-5900x-review ExtremeTechは脚スク・解答ツールの 7-zip での圧縮・解凍速度を計測。それによれば、圧縮・解凍ともにRyzen 9の圧勝で、特にRyzen 9 5950Xの解凍速度はCore i9-10900Kのダブルスコアをたたき出しています。

2020年11月06日 12時22分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

