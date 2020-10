AMDの最高技術責任者が第4世代Ryzen CPUの採用する「Zen 3アーキテクチャ」について語る

・関連記事

AMDのZen3 CPU「Ryzen 5000」シリーズは2020年11月5日登場、「世界最高のゲーミングCPU」とアピール - GIGAZINE



「AMDのRadeon用ドライバー」はLinuxカーネル全体の1割を占めていることが判明 - GIGAZINE



AMDがGoogleと共同設計のChromebook向けプロセッサ「Ryzen 3000C」シリーズを発表 - GIGAZINE



AMDが2020年第2四半期決算を発表、モバイル向け&サーバー向けCPUは好調もGPUで苦戦 - GIGAZINE



AMDがZen 2アーキテクチャ採用のデスクトップ向けAPU「Ryzen 4000G」シリーズを発表、国内では3モデルが販売予定 - GIGAZINE

2020年10月22日 20時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.