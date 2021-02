2021年02月02日 12時15分 ハードウェア

Xbox series Xの供給不足は少なくとも2021年6月まで続くとの指摘



2021年1月29日に発表されたニューヨークタイムズのインタビュー記事の中で、Microsoftの投資家向け広報責任者であるマイク・スペンサー氏が「Xox Series Xの供給は少なくとも2021年6月まで追いつかない可能性がある」と語りました。Xbox Series X/SやPlayStation 5などの開発に伴うGPUの不足が主な原因と見られています。



Still Looking for a New Gaming Console? Here’s Why - The New York Times

https://www.nytimes.com/2021/01/29/business/ps5-xbox-console-shortage.html



Xbox Series X will be in short supply until at least June, Microsoft admits - The Verge

https://www.theverge.com/2021/2/1/22260564/microsoft-xbox-series-x-stock-june-supply-constraints



How bots are buying PS5s and inflating prices - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/2020/12/16/ps5-buying-bot/



2021年11月10日にXbox Series Xが登場して以来、世界的に同機種の供給不足が伝えられています。また同時期にソニーから登場したPlayStation 5も同じく製造が遅れていることは広く知られています。Xbox Series XおよびPlayStation 5はどちらもAMDのCPUとGPUを使用しており、両機種の製造遅延はこの製造ラインが追いついていないことが原因であると考えられています。AMDのCEOであるリサ・スー氏は「2021年の後半まで在庫不足が続くが、後半は製造量が増加する見込みである」と述べています。



PlayStation 5とXbox Series Xが半導体大手のTSMCの製造ラインを圧迫しているという報告





また悪質な転売業者の存在も供給不足の原因の1つとして挙げられています。オンライン上で転売を行うグループは「グリンチボット」と呼ばれるプログラムを組んで需要の高いゲーム機を自動で購入し、eBayなどのオンラインマーケットで市場価格の倍以上で販売しています。世界最大のスーパーマーケットチェーン「Walmart」は「2020年11月25日のブラックフライデーで行ったPlayStation 5の販売イベントでは、最初の30分だけで2000万回を超えるボットのアクセスをブロックした」と発表しました。Targetなどの小売店も同様にボットをブロックしていると述べていますが、ボットによる製品の購入はアメリカでは完全に合法であるとのこと。



2020年12月時点でeBayでアメリカ向けに転売されたXbox Series Xはおよそ2万3000台、PlayStation 5はおよそ3万2000台とも報告されており、正規ルートで購入しようとする一部の消費者は、オンラインストアを監視して再販時に通知するソフトウェアやGoogle Chromeの拡張機能などを開発し、転売業者への対抗を試みています。



転売屋は85億円超をPS5や次世代グラフィックボードの転売で売り上げた可能性





Microsoftとソニーは最新ゲーム機の売上高を報告していませんが、ファイナンシャルアドバイザリーサービスを行う企業AstrisAdvisoryによると、「発売から2020年末までに、MicrosoftはXbox Series X/Sを300万台、ソニーはPlayStation 5を600万台販売した」と推定されており、ゲーム機の需要が全世界で高いことがうかがえます。





2021年1月26日にMicrosoftが行った2021年度第2四半期(2020年10~12月)の決算発表によると、Xboxのコンテンツおよびサービスの収益は前会計年度と比較して40%増加したとされ、スペンサー氏は「初めて四半期でゲーム収益が50億ドル(約5200億円を超えた」と語っています。同じ決算発表でXboxの有料メンバーシップ「Xbox Game Pass」の登録者数が1800万人を突破したとも発表されており、Xboxのサービス展開に注目が集まっていますが、MicrosoftのCFO(最高財務責任者)であるエイミー・フッド氏は「次の四半期ではXbox Series X/Sの大幅な需要を予想しているが、その供給は依然として制限される」と述べています。



Xboxの有料メンバーシップ「Xbox Game Pass」の登録者数が1800万人を突破