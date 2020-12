2020年12月15日 10時55分 ネットサービス

世界最大のアダルトサイトPornhubが1000万本以上の「未認証ユーザーがアップロードしたムービー」を削除

by Prachatai



大手クレジットカード2社からの決済停止措置を受けて未承認ユーザーのアップロード停止などを発表した世界最大のアダルトサイトPornhubが、新たに「未承認ユーザーによってアップロードされたコンテンツを削除した」と発表しました。Pornhubはどれだけのムービーを削除したかを明かしていませんが、調査によると1000万本以上のムービーが削除されています。



2020年12月9日、国際的なクレジットカードブランドであるVisaとMastercardが「『Pornhubは児童ポルノやリベンジポルノから収益を得ている』という報道に関して精査する」と発表したことを受け、Pornhubは未承認ユーザーのムービーのアップロード禁止措置とアップロード済みのムービーのダウンロード禁止措置を講じました。この措置は児童ポルノ・リベンジポルノなどの違法なコンテンツの排除が目的で、Pornhubは「コミュニティを保護するためにさらなる大きな一歩を踏み出す」としていました。



この措置を講じたにも関わらず、その翌日である12月10日にはVisaとMastercardがPornhubに対する決済処理を停止。Mastercardは声明の中で、「ここ数日間に行われたPornhubへの調査により、違法コンテンツを禁止する当社の基準への違反が認められました。これにより、同サイトでのカード利用を完全に終了させることになりました」と述べ、Pornhubの違法コンテンツに対する取り組みの不備を指摘しました。



こうした流れの中で、Pornhubは12月15日に新たに「未承認ユーザーによってアップロードされた全コンテンツを削除した」と発表しました。Pornhubは削除したムービーの本数を公開していませんが、IT系ニュースメディアのMotherboardによると、Pornhubにアップロードされたムービーは2020年12月13日時点では1350万本でしたが、12月15日時点では290万本と1000万本以上減少していたとのこと。



Pornhubは今回の措置について、「『全コンテンツが承認ユーザーによってアップロードされている』という状況は、FacebookやInstagram、TikTok、YouTube、Snapchat、Twitterなどのプラットフォームでは実施されていません」と述べ、自社の取り組みが大手SNSに先んじていることを強調し、違法コンテンツに対するあらゆる必要な措置を講じていくという姿勢を明確にしました。



その上でPornhubは、同サービスに対する攻撃を主導しているのはポルノ廃止を掲げるNational Center on Sexual ExploitationやExodus Cryだと述べ、この2団体が50年以上にわたって性教育やLGBTQの権利、女性の権利、アメリカ図書館協会を排撃してきたと指摘。「一連のキャンペーンはこうした団体が標的を探し求めた結果である」「全てのソーシャルメディアプラットフォームは違法なコンテンツと戦う責任を共有しており、解決のためには本物の真実と本物の専門家が必須だ」と主張しています。