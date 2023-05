2023年05月24日 13時00分 ゲーム

「PlayStation VR2の初期売上が初代を上回った」とソニーが発表、アナリストの予想の2倍を超える滑り出し



2023年2月22日に登場したPlayStation VR2(PSVR2)の販売台数を、ソニーが初めて発表しました。これにより、PSVR2はリリースから6週間で約60万台を売り上げ、初代「PlayStation VR」を上回るスタートを切っていたことが分かりました。



ソニーは、2023年5月24日に開催した投資家向けの説明会の中で、PSVR2の売り上げが最初の6週間で60万台弱に達し、初代PSVRの55万台を8%上回ったことを明らかにしました。



海外メディアのBloombergは以前、PSVR2の売り上げは3月末時点で約27万台しかないというアナリストの予想を伝えていました。しかし、ソニーが公開したグラフにはほぼ同期間(2月22日の週~4月2日の週)に60万台を販売したことが示されているため、アナリストの予想は実際の数字より33万台ほど不足していたことになります。





PSVR2のセールスに悲観的な見方に対し、ソニーグループ代表執行役社長の十時裕樹氏は3月に、PSVR2は2019年末までに500万台を売り上げた初代PSVRを超える「十分な可能性がある」との考えを述べていました。



また、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの社長兼CEOであるジム・ライアン氏は、5月のファミ通のインタビューで「PSVR2はローンチして間もないので、普及状況を判定するのは少し早いかもしれませんが、ユーザーやメディアの皆さんから多くのポジティブな反応をいただいていることをうれしく思っています」と話しています。



ソニーは日本時間の2023年5月25日(木)5時に映像配信番組「PlayStation Showcase」を開催する予定で、配信ではPlayStation 5およびPSVR2向けに開発されている「トップスタジオのゲーム」を紹介するとしています。



