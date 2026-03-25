2026年03月25日 13時11分 ゲーム

任天堂はNintendo Switch 2の生産台数を33％削減し600万台から400万台に引き下げるとの報道、アメリカ市場での需要低迷が主な理由



任天堂が2025年6月に発売した「Nintendo Switch 2」は、発売から4カ月で1000万台超も売れ、アメリカでは2025年に最も売れたゲーム機となりました。



Nintendo Cuts Production of Switch 2 by Over 30% on Weak Holiday Sales - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-24/nintendo-cuts-switch-2-output-by-over-30-on-weak-holiday-sales



Nintendo cuts Switch 2 production amid weakening console sales | The Verge

https://www.theverge.com/games/899291/nintendo-switch-2-production-cut-weak-us-sales



Report: Nintendo slashes Switch 2 output due to weak U.S. sales

https://www.gamedeveloper.com/business/report-nintendo-slashes-switch-2-production-by-a-third-due-to-weak-u-s-sales



日本国内において、任天堂はNintendo Switch 2を完全予約制で販売したため、発売当初はなかなか手に入らずやきもきしたゲーマーも少なくないはずです。それでもNintendo Switch 2の2025年12月末時点での全世界累計販売台数は、1737万台を記録しており、アメリカではPlayStation 4(PS4)を超えて「アメリカで史上最も爆速で売れたゲーム機」となりました。



Nintendo Switch 2がPS4を超えて「アメリカで史上最も爆速で売れたゲーム機」に - GIGAZINE





Nintendo Switch 2の好調な売上を受け、任天堂がNintendo Switch 2の生産台数を最大2500万台まで増産することを計画していることが、2025年10月に報じられました。



任天堂がNintendo Switch 2を最大2500万台生産するよう製造業者に要請しているとの報道、アナリストの1760万台という予想を上回る - GIGAZINE





しかし、Bloombergの最新の報道によると、任天堂はアメリカでの販売不振を受け、Nintendo Switch 2の生産量を33％も削減する見込みだそうです。関係者によると、任天堂は当初今四半期(1～3月)にNintendo Switch 2を600万台生産することを計画していたそうですが、生産量を400万台にまで削減する予定です。この生産量の削減は4月以降も続く見込みだそうですが、具体的な生産台数については明かされていません。



アメリカにおいて、Nintendo Switch 2は発売当初は記録的な販売台数を記録したものの、それ以降は任天堂の期待には応えられていないとBloombergは指摘。ただし、採算性が低いものの低価格で販売されているため日本国内では引き続き高い需要が見込まれているそうです。





なお、任天堂の株価は2026年3月初頭に発売された「ぽこ あ ポケモン」の成功を受けて上昇していましたが、今回の報道により下落。「ぽこ あ ポケモン」の成功分は帳消しになったとBloombergは報じています。



任天堂も世界中の電子機器メーカーと同様に、AI需要によるメモリの高騰など、コスト面での圧力に直面しています。任天堂はNintendo Switch 2の値上げを検討しているという報道もありますが、メモリの高騰は今回の生産量削減には影響しておらず、あくまで消費者需要の低迷が生産量削減の原因だそうです。



実際、任天堂の古川俊太郎社長は2026年2月の決算説明会で「海外販売は予想よりやや低調だった」と語り、海外需要の低迷を認めています。

