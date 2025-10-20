2025年10月20日 22時40分 ハードウェア

任天堂がNintendo Switch 2を最大2500万台生産するよう製造業者に要請しているとの報道、アナリストの1760万台という予想を上回る



アメリカ経済紙のBloombergが、任天堂が製造業者に2026年3月末までにNintendo Switch 2を最大2500万台生産するように要請していると報じています。



Bloombergは「事情に詳しい関係者」に聞いた話として、任天堂が年末商戦を通じてNintendo Switch 2の好調な販売ペースが続くと見込んでいるため、増産を要請したと伝えています。初代Nintendo Switchは、発売後13カ月で1779万台を売り上げていますが、Nintendo Switch 2はそれよりも早く販売台数が上回る可能性があるとのこと。





また、任天堂はNitnendo Switch 2の初年度販売台数が1500万台になるという自社予測を立てていたそうですが、最大2500万台の増産で実売台数がこの自社予測を上回る可能性があります。市場調査会社のCircanaによれば、関税への懸念があるものの、アメリカにおけるNintendo Switch 2の売上は同時期の初代Nintendo Switchを大きく上回っているとのこと。



さらに、2025年10月16日に発売された「Pokémon LEGENDS Z-A」により、販売台数は年度末に向けてさらに伸びると予想されています。





Bloombergは、「3月期での累計販売台数1760万台というアナリスト予想をはるかに上回るだろう」という予測を示しています。また、「匿名の製造業者」は「任天堂は2026年3月末までにNintendo Switch 2を約2000万台販売し、余剰分は来期に向けて在庫として保管されるだろう」という推測を語りました。



Bloombergは「任天堂にとって、アクセルを踏み続けることはリスクを伴う。マクロ経済の混乱によって引き起こされる需要の落ち込みもその一つだ。今のところ、そうしたリスクは低いように思えるが、Nintendo Switch 2の入手を待ち望む消費者は依然として多く、一部の市場では店舗の在庫がまだ十分ではない。新たに導入されたゲームキーカードに対する批判も、熱意を冷ますには至っていない。今月発売される『Pokémon LEGENDS Z-A』は、 Switch 2購入の新たなきっかけとなるかもしれない」と述べました。





なお、Bloombergは過去に「匿名の情報筋」からの情報をもとにした報道で、任天堂から明確にその内容を否定されたことがあります。



