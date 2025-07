2025年07月24日 11時16分 ゲーム

Nintendo Switch 2がPS4を超えて「アメリカで史上最も爆速で売れたゲーム機」に



アメリカにおけるNintendo Switch 2の発売後1カ月の売上が160万台に達したことがわかりました。これは、2013年11月に発売されたPlayStation 4の記録を大きく上回るものです。



Mat Piscatella: "June 2025 U.S. Video Game Market Highlights from Circana - Nintendo Switch 2 debuted as the fastest selling video game hardware device in US history, while consumer spending in both video game hardware and accessories reached new all-time June records." — Bluesky

https://bsky.app/profile/matpiscatella.bsky.social/post/3lun37i6gok2k



The Nintendo Switch 2 Is the Fastest-Selling Gaming Hardware in U.S. History - IGN

https://www.ign.com/articles/the-nintendo-switch-2-is-the-fastest-selling-gaming-hardware-in-us-history



調査会社のCircanaによると、アメリカにおけるゲームハードウェアの売上高は2025年6月に前年同期比で249%増加し、9億7800万ドル(約1400億円)を超えたとのこと。売上に大きく寄与したと考えられるのがNintendo Switch 2で、2025年6月5日に発売されてから1カ月で160万台販売されたと考えられるそうです。





これまで、発売後1カ月の最速売上記録はPlayStation 4の110万台でしたが、Nintendo Switch 2に抜かれました。



なお、Nintendo Switch 2の全世界における販売台数は、発売後4日間で350万台を突破しています。



任天堂株式会社 ニュースリリース :2025年6月11日 -Nintendo Switch 2 の発売後4日間の世界販売台数が350万台を突破|任天堂

https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2025/250611.html





ファミ通が読売新聞に共有したところによると、Nintendo Switch 2の日本国内における発売後約1カ月の販売台数は150万台に達したそうです。



ニンテンドースイッチ2、発売1か月で150万台突破…初代やプレステ2を超え史上最高ペース : 読売新聞

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20250722-OYT1T50112/



また、Circanaによると2025年6月にNintendo Switch 2を購入した人の82%が、単体または本体とのセットとして「マリオカート ワールド」を購入したこともわかっています。この月、任天堂のプラットフォームで最も売れたソフトも「マリオカート ワールド」となりました。2位は「サイバーパンク2077」、3位は「龍の国 ルーンファクトリー」でした。ただし、1位と2位はデジタル版の数を含んでいません。





別の調査会社・Newzooのデータによると、Nintendo Switch 2向けに発売されたデジタル版ゲームソフトの2025年6月の売上は、1位が「DELTARUNE」、2位は「Nintendo Switch 2 のひみつ展」、3位は「マリオカート ワールド」でした。



本体に加えて、「周辺機器」の売上も好調だったそうです。Circanaによると、2025年6月に発売されたNintendo Switch 2のうち32%に「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」が接続されていたとのことです。



Circanaのエグゼクティブディレクターであるマット・ピスカテラ氏は「今回まとめたNintendo Switch 2の販売実績が示しているのは、発売時に大量のNintendo Switch 2が用意され販売されたということです。ゲーム機の生涯販売実績と発売時の販売実績は必ずしも相関しません。つまり、発売時の販売数が少ないゲーム機でも生涯販売実績で非常に成功した例(PlayStation 2の発売月の販売数はたった40万台)もあれば、発売時の販売数が多くても生涯販売実績で成功しなかった例もあります。発売時に判断できるのは、メーカーが大量の製品を供給できるという自信の表れと、サプライチェーンが製品を市場に供給する能力だけです」と述べました。