転売ヤーグループが3500台のPS5を確保していることが明らかに

PlayStation 5 (PS5)の発売日から4日間の販売台数が 11万8000台 であることが明らかになり、複数メディアから「PS5は深刻な供給不足に陥っている」と指摘されています。そんな中、イギリスの 転売屋 グループがPS5を3500台も確保しており、定価の3倍の価格で転売していることが明らかになっています。 Scalper Group Brags About Buying 3,500 PS5 Systems To Sell At Egregious Prices - Game Informer https://www.gameinformer.com/2020/11/24/scalper-group-brags-about-buying-3500-ps5-systems-to-sell-at-egregious-prices

・関連記事

PS5&Xbox Series Xの初週販売台数が明らかに、メディアからは「在庫不足に苦しんでいる」との指摘 - GIGAZINE



Nintendo Switchの買い占めに転売屋はボットを使っている - GIGAZINE



10万台超のApple端末を違法に転売してきたリサイクル業者をAppleが訴える - GIGAZINE



手指消毒剤の転売屋が1万7000本もの在庫を全て寄付、その理由は? - GIGAZINE



2020年11月25日 10時15分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.