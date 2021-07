2021年07月09日 16時02分 ゲーム

PS5やXbox Series XだけでなくPS4&Xbox Oneも品薄状態に



2020年11月に発売された「PlayStation 5(PS5)」は、ソニー公式から「供給不足は2022年になっても続く可能性がある」という声明があったように、かつてないほど入手が困難になっています。入手が困難なのはPS5やXbox Series Xといった次世代ゲーム機だけではなく、PlayStation 4(PS4)やXbox Oneといった前世代のゲーム機も同様であると、ゲームメディアのKotakuが報じました。



PS4, Xbox One Now As Hard To Buy As PS5s, Series X Consoles

https://kotaku.com/ps4s-and-xbox-ones-are-now-just-as-hard-to-find-as-next-1847252612



供給不足と新型コロナウイルスのパンデミックによるパーツ供給不足が相まって、PS5やXbox Series Xといった次世代ゲーム機はかつてないほど入手が困難になっています。しかし、入手が困難になっているのはPS5やXbox Series Xだけではありません。高額なリファービッシュ品や中古品以外では、PS4やXbox Oneも同じくらい品薄状態となっており、入手が非常に困難になっています。





Amazon.com上では新品のPS4やXbox Oneは在庫切れ状態で、記事作成時点では公式ストア上で販売されていません。また、TargetではPS4が在庫切れで販売されておらず、GameStopでは高額なリファービッシュ品が販売されており、Walmartでは希望小売価格が299.99ドルのPS4 Slimが452ドルで販売されているというのが現状です。





また、TechRadarによると2021年7月の初め頃にBestBuyでPS4 Proが希望小売価格で販売されていたそうですが、記事作成時点では在庫切れとなっています。





日本でも希望小売価格で販売されているPS4は少なく、Amazon.co.jpでは3万8100円、ヨドバシカメラやヤマダウェブコム、Joshin webショップなどで在庫切れとなっており、新品を定価で購入するのは難しい状況です。





ゲーム機の在庫不足はゲーム機本体ではなくコントローラーの在庫不足から始まりました。Kotakuによると、GameStopの関係筋がPS4の専用コントローラーであるDUALSHOCK 4の在庫不足を訴えており、記事作成時点ではかろうじて2つのDUALSHOCK 4が販売されているのみ。中古も販売されていますが、その価格は53ドル(約5800円)です。Amazon.comではリファービッシュ品のDUALSHOCK 4が70ドル(約7700円)と、メーカーの希望小売価格以上の価格で販売されています。



日本のAmazon.co.jpでもDUALSHOCK 4が希望小売価格(税別6480円)以上の価格で販売されています。





Kotakuがアメリカ東海岸に点在するGameStopの販売店舗に電話をかけて調査したところ、新品のPS4・Xbox One・DUALSHOCK 4の在庫がある店舗は少なく、在庫があってもその数は1ダースにも満たないそうです。いくつかの店舗は新規の在庫を数週間も受け取っておらず、「中古の本体やコントローラーしか在庫がない」と訴える店舗もあったとのこと。



Kotakuの編集長であるPatricia Hernandez氏がTwitterでフォロワーに「DUALSHOCK 4を買えるか?」を質問したところ、多くのユーザーが「買えない」と回答してきたそうです。





なお、海外のPlayStationストアで販売されているDUALSHOCK 4の販売ページでも、在庫切れとなっておりDUALSHOCK 4を購入することはできません。





一方で、PS5の専用コントローラーであるDualSenseは、ほとんどの小売店で十分な在庫が確認されています。ただし、DualSenseはPS4では機能しない点には注意が必要。ただし、PCを介してPS4をリモートプレイする場合は、PS4のゲームをDualSenseでプレイすることが可能です。



Xboxの場合、Xbox Series X/SのコントローラーはXbox Oneでも使用することができます。ただし、Xbox Series X/SおよびXbox Oneのコントローラーが在庫切れになることは「めったにない」とKotakuは記しました。一方で、Xbox One本体は新品を見つけることが困難になっており、GameStopでは新品が在庫切れしているとのこと。





KotakuがPS4とXbox Oneの在庫不足についてソニーおよびMicrosoftに問い合わせしたそうですが、記事作成時点では返答を得られていません。なお、KotakuはXbox Oneの在庫不足について「単に前世代の生産縮小が原因の可能性が高いです」と指摘。



一方で、発売初期は広く在庫不足が叫ばれたNintendo Switchは記事作成時点では多くの店舗で在庫が確認でき、2021年10月には新モデルとなるNintendo Switch(有機ELモデル)が登場し、さらに多くのNintendo Switchが店舗で販売されるようになるはずです。