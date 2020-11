「ボブの絵画教室」で有名なボブ・ロスの風景画がマジック：ザ・ギャザリングに採用される

また、IT系ニュースサイトのMotherboardによれば、セットに付属する「進化する荒野」という特殊な土地カードも、ロス氏の作品を採用しているとのこと。架空の風景をロス氏の作品から見つけ出すのは難儀したそうですが、ジェンコット氏は「最大の成果は、ロス氏の作品から『進化する荒野』にぴったりの絵を見つけたことです。採用した絵には森林や平地、水辺だけではなく、波による不可思議な輝きも表現されていて、まさに進化していく様が表現されています」と述べています。 なお、Happy Little Gatheringは2020年11月30日から12月14日まで、以下の公式サイトから予約注文することが可能です。 Happy Little Gathering | Secret Lair https://secretlair.wizards.com/us/product/614995/happy-little-gathering

2020年11月26日

