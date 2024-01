NVIDIAが無料でMOD制作者向けツール「RTX Remix」をリリース、往年の名作を誰でもリマスター可能に

ただし、すべてのクラシックゲームに対応しているわけではありません。NVIDIAによると、RTX Remixは「Call of Duty 2」「Hitman 2: Silent Assassin」「Garry's Mod」「Freedom Fighters」「Need for Speed Underground 2」「Vampire: The Masquerade – Bloodlines」など、固定関数パイプラインを備えた DirectX 8~9のゲームで最適に動作するとのこと。対応するゲームの一覧は このリンク から見ることができます。 また、NVIDIAは「RTX Remixは、『ボタン1つ』のリマスタリングソリューションではありません」と述べており、MOD開発の手間が大幅に改善されるものの、高品質な作品に仕上げるには依然として時間と労力がかかるとしています。

・関連記事

ゲームのレイトレ対応MODの開発をサポートする「RTX Remix」をNVIDIAが発表、Portalをレイトレ対応させた「Portal With RTX」も - GIGAZINE



NVIDIAが性能を向上しつつ値下げしたGPU「RTX 4080 SUPER」「RTX 4070 Ti SUPER」「RTX 4070 SUPER」を発表 - GIGAZINE



「GeForce RTX 4070 SUPER」と「GeForce RTX 3090」の処理性能を様々なベンチマークで徹底比較&熱の分布・ファンの騒音・消費電力も全部チェックしてみたよてんこ盛りレビュー - GIGAZINE



「GPUとVRAMを抜き取って光る板と化したGeForce RTX 4090」が中古市場で完動品と偽って売られている、中国の規制回避AIボード工場から流れた品物か? - GIGAZINE



NVIDIAが価格5万2800円からのミドルレンジGPU「GeForce RTX 4060 Ti」「GeForce RTX 4060」を発表 - GIGAZINE



NVIDIAが次世代GPU・GeForce RTX 40シリーズの「RTX 4090」「RTX 4080」を発表、29万8000円のRTX 4090はRTX 3090Tiより2~4倍高速で24GBのGDDR6Xメモリを搭載して10月12日発売 - GIGAZINE

2024年01月23日 14時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.