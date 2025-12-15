2025年12月15日 11時52分 ゲーム

アートワーク・コード・BGMまで100％AIで制作された完全AI製ゲーム「CODEX MORTIS」がSteamに登場、開発者は建設作業員に外骨格を与えるようなものとAIによるバイブコ―ディングの利点を強調



着々とゲーム開発におけるAI活用が広がる中で、「100％AIで制作されたゲーム」がSteamに登場しました。



100％AI製をうたう「CODEX MORTIS」は、Vampire Survivors風の2D弾幕シューティングゲームです。開発者のGrolafさんによると、CODEX MORTISのアセットやコード、BGMまですべてAIが作成しており、開発期間は約3カ月程度かかった模様。アートワークはChatGPT、アニメーションはClaude Codeで自作したシェーダーで作成されているそうです。



GrolafさんによるとCODEX MORTISはゲームエンジンを使用しておらず、純粋なTypeScriptで動作しています。レンダリングはPixiJS、エンティティコンポーネントシステムのバックエンドにはbitECS、デスクトップアプリとしてラップするのにElectronを使用し、すべてClaude Code(主にOpus 4.1と4.5)でバイブコーディングされたものだそうです。



以下はCODEX MORTISの公式トレーラーで、ゲームプレイの様子を確認可能となっています。



Grolafさんはゲームを100％AIのみで作成することができるのかどうかを調べるために、CODEX MORTISのプロトタイプを作成し、そこから改良を積み重ねてCODEX MORTISのデモ版を作成することに成功したと語っています。





また、バイブコ―ディングでのゲーム開発について、「一貫したアートスタイルを維持するのが難しかったのですが、ChatGPTは私が好むビジュアルスタイルを記憶し、異なるセッション間で一貫性を保つことができました」「画像APIではなく、通常のChatGPTを使用しました。キャラクターアニメーションもうまく動作しなかったので、代わりにシェーダーベースのウォブリングを使用しました」などと語っています。



他にも、ゲームエンジンなしでゲームを開発するのは初めての経験だったとして、「SteamとElectronの統合は、UnityやUnreal Engineほどスムーズではありませんでした。最初はTauriを試しましたが、Steamと全くうまく連携しませんでした」と述べました。



ただし、「最も重要な点は、従来のアプリ開発と比較して、これは精神的な負担がはるかに少ないということです。これは建設作業員に外骨格を与えるようなものです(笑)」と述べ、バイブコ―ディングでのゲーム開発が通常の作業よりも劇的に楽であることを強調しています。





なお、ゲームメディアのEurogamer.netは「100％製をうたう最初のゲームのひとつ」としてCODEX MORTISを紹介しています。一方、PC Gamerは「このゲームが世界初の100％AI製ゲームであることを検証することは難しいです。例えば、趣味でコーディングをたしなむDavid Friedman氏の作成したDoomscrollは、ChatGPTを使って生成されたブラウザゲームであり、ゲーム開発プロセスにおけるほぼずべてが生成AIによるものです。同様の野心を持ったゲームは他にもたくさんあるでしょう。しかし、CODEX MORTISはSteamで有料販売される予定であるという点でユニークかもしれません」と、世界初の100％AI製ゲームという点については疑問を呈しました。



Steam上ではCODEX MORTISのデモ版が配信されており、これをプレイしたユーザーはコミュニティフォーラム上で、「操作可能なキャラクターにはアニメーションすらなく静止画としてよろよろ歩き回るだけ」「このゲームは100％AIで作られています。5年ほど前なら、これはかなりの偉業だったでしょう。しかし今となっては、残念ながらAIの進化が止まってしまったというだけのことです。コール オブ デューティのような人気ゲームでAIが生成した粗雑な映像と同じように、このゲームを推奨すべきではないと思います。人々はゲームにAIを求めていません。これは紛れもない事実です」「100％AIで作成されたものです。購入したりサポートしたりしないでください」といった批判的なコメントを記しています。

