2024年01月25日 12時20分 ソフトウェア

共同編集も可能な高性能コードエディタの「Zed」がサーバー側のコードも含めてオープンソース化



テキストエディタのAtomやパーサジェネレータのTree-sitter、ウェブの技術を使用してデスクトップアプリケーションが作成できるElectronなどを作成した人たちが開発しているmacOS向けコードエディタの「Zed」がオープンソース化されました。



Zed is now open source

https://zed.dev/blog/zed-is-now-open-source



zed-industries/zed: Code at the speed of thought – Zed is a high-performance, multiplayer code editor from the creators of Atom and Tree-sitter.

https://github.com/zed-industries/zed



Zedは「IDEのパワーと軽量エディターの応答性」を兼ね備えたコードエディタです。オートコンプリートなどコードエディタの基本的な機能に加えて、GitHub CopilotやGPT-4による入力支援機能や他ユーザーとの共同編集機能なども搭載。さらに、入力のレイテンシの少なさや起動時間の短さ、メモリ使用量の少なさなど「動作の軽快さ」の面でも優れた性能を発揮するとアピールされています。





Zedの開発チームは2024年1月24日にブログで「Zedをオープンソース化する」と発表し、同時にクライアント側・サーバー側両方のコードをGitHubで公開しました。クライアント側のライセンスはGPL、サーバー側のライセンスはAGPLとなっており、「あらゆる改善がコミュニティ全体に利益をもたらすようにコピーレフト形式のライセンスを選択した」と述べられています。ただし、Zedで利用されているUIフレームワークのGPUIについてはコピーレフトのないApache 2ライセンスでの配布とのこと。



開発チームはZedをオープンソース化した理由について、「コードエディタという性質上ユーザーは全員プログラマーであるため、Zedを最高の製品にするにはオープンソースにしてできる限り多くの人に関わってもらうのが効率的」と述べています。



ブログではオープンソースにした際のお金の問題についても触れられています。「世界最高のエディタを構築・維持するには開発チームへの投資を継続するために持続可能なビジネスモデルが必要」と踏まえた上で、「オープンソース化が商業的な成功を止める事はないと熟考の末判断した」とのこと。





開発チームはZedの収益化手法について、エディタそのものを販売するのではなく、「エディタとシームレスに統合してユーザーの生産性を向上させるサービス」の販売を考えていると述べています。この一環として、2024年1月25日からリンクを共有するだけで誰とでも共同編集できる機能「Zed Channels」がベータとして登場し、ベータ期間の終了後にZed Channelsの利用を有料化する予定とのこと。



Zedの開発チームはブログの中で、「将来的に商用および企業をターゲットとした独自の製品を提供する可能性がある」としつつも、オープンソース化の時点ではコードの100%が公開されている点に触れた上で「独自のコードはオープンソースのコードに比べてほんの一部にとどめる」とオープン性を維持する意思があることを強調しました。



なお、Zedのコードを改善したい開発者に向けて貢献ガイドが公開されています。