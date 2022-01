ナイフ製造における当たり前を覆したナイフ界の革命児「MagnaCut」を冶金学者が作るまで

ナイフにはステンレスやバナジウム、炭化クロムなどのさまざまな物質が使用されており、その含有量の違いにより耐久性が大きく変化します。物質の含有量やナイフの製法に関して研究を重ね、2021年に「 MagnaCut 」というナイフを発売したラリン・トーマス氏が、開発の歴史を語っています。 CPM MagnaCut - The Next Breakthrough in Knife Steel - Knife Steel Nerds https://knifesteelnerds.com/2021/03/25/cpm-magnacut/ トーマス氏はコロラド鉱山大学で冶金(やきん)および材料工学の博士号を取得した冶金学者。普段は自動車産業向けの鋼の専門的な開発に取り組んでいますが、ナイフに使用されている鋼にも幼少期から個人的な興味を寄せてきたとのこと。

2022年01月09日 22時00分00秒 in Posted by log1p_kr

