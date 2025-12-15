2025年12月15日 11時45分 ネットサービス

SpaceXがアメリカで40ドルのStarlinkプランをひっそりと廃止



衛星インターネットサービス「Starlink」に一時追加された「住宅向け100Mbpsプラン」が、アメリカで利用できなくなったと報告されました。日本でも同じプランの紹介ページは存在しますが、契約する方法がありません。



SpaceX quietly removes its $40 Starlink plan in the US - NotebookCheck.net News

https://www.notebookcheck.net/SpaceX-quietly-removes-its-40-Starlink-plan-in-the-US.1184707.0.html



Starlinkは個人向けプランとして、利用箇所が頻繁に変わることを想定した「ROAM」プランと、利用箇所が固定されていることを想定した「ホーム」プランを提供しています。





「ホーム」プランには、ページによって記述が変わるもののおおむね135～305Mbpsのダウンロード速度を提供すると案内された「ホーム」サービスと、80～200Mbpsの「ホームLite」サービスが存在しますが、2025年11月頃からこれに加えてダウンロード速度の上限が100Mbpsに設定された「ホーム100Mbps」も提供され始めました。



この「ホーム100Mbps」は、ダウンロード速度が制限されているものの、ホームLiteの半額(40ドル：約6200円)で利用可能で、高帯域幅の通信を必要としない家庭に最適だと案内されていました。



ところが、このプランは間もなく提供が終了しました。オンライン掲示板のRedditで、アメリカのユーザーが「ウェブサイトやアプリからホーム100Mbpsを選べなくなった」と報告したほか、これまで利用可能だったネブラスカ州、イリノイ州、ネバダ州の一部地域でプランを選択できなくなったことが確認されています。





ホーム100Mbpsは比較的利用者が少ない地域でのみ提供されていて、利用者が殺到したため提供が終わったのではないかと考えられています。





なお、ホーム100Mbpsはオーストラリアとカナダで引き続き提供されているとのことです。



日本では、「ホーム」が税込6600円、「ホームLite」が税込4600円で提供されていて、「ホーム100Mbps」の提供はありません。

