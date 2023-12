Starlinkのライバル「Hughesnet」が最大通信速度100Mbpsのインターネットプランを提供開始、世界最大の通信衛星「JUPITER 3」をSpaceXのロケットで打ち上げて実現

衛星インターネットサービス「 Hughesnet 」が2023年12月19日(火)に最大通信速度100Mbpsのプランの提供を開始しました。100Mbpsでの通信は2023年7月に打ち上げられた世界最大の通信衛星「 JUPITER 3 」によって実現されています。 Hughes Elevates Rural America’s Internet Experience with the New Hughesnet | Hughes https://www.hughes.com/resources/press-releases/hughes-elevates-rural-americas-internet-experience-new-hughesnet

2023年12月20日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

