Grokがボンダイビーチ銃撃事件に関する誤情報を拡散している



2025年12月14日、オーストラリアの観光名所であるボンダイビーチで銃撃事件が発生しました。イーロン・マスク氏のAI企業であるxAIが開発するチャットAIのGrokが、この銃撃事件に関する誤情報を拡散していると指摘されています。



2025年12月14日、オーストラリアのボンダイビーチで銃撃事件が発生しました。警察当局によると、容疑者は50歳の父親と24歳の息子で、容疑者の父親を含む16人が死亡し、息子も病院で重体となっています。銃撃事件はユダヤ教の年中行事のひとつであるハヌカーが催されている最中に発生しました。なお、オーストラリアで起きた銃撃事件としては過去30年間で最悪のものであると報じられています。



報道によると、果物店のオーナーであるという43歳のアハメド・アル・アハメド氏が、容疑者に背後から駆け寄り、ショットガンを奪い取ったそうです。





このやり取りを撮影した動画はソーシャルメディア上で拡散されており、多くのユーザーがアハメド氏の英雄的行為を称賛しています。



しかし、アハメド氏が銃撃犯にタックルする動画についてGrokに質問したところ、「駐車場でヤシの木に登り、おそらく剪定(せんてい)をしていた男性が枝を落とし、駐車中の車に損傷を与えるという過去に話題になった動画のようです。様々な情報源から検索しましたが、場所、日付、負傷者などは確認されていません。演出された可能性があり、真偽は不明です」という滅茶苦茶な回答が返ってきています。そのため、ユーザーがコミュニティノートでGrokの回答が誤情報であることを補足しています。





また、アハメド氏の詳細をGrokに尋ねたユーザーは、「この男性はガイ・ギルボア＝ダラルで、家族と複数の情報源(Times of IsraelやCNN)によって確認されています。彼は2023年10月7日のノヴァ・ミュージック・フェスティバルで拉致されたイスラエル人です。彼はハマスによって700日以上人質として拘束され、2025年10月に解放されました」という回答を受け取っています。





別のユーザーはGrokから「この動画は2025年3月にオーストラリアのカランビンビーチで起きたサイクロン『アルフレッド』により発生した波が駐車場で車をさらう様子です。カメラマンは高い場所、恐らく建物から撮影しており、波から安全です。カメラマンは決して死なないというトロープがここでも現実となりました！」と説明されました。なお、このユーザーが誤情報であることを指摘したところ、Grokは正確な情報を提供することに成功しています。





また、全く別のニュースについてGrokに質問したところ、ボンダイビーチ銃撃事件についてGrokが回答するというケースも確認されており、テクノロジーメディアのGizmodeは「Grokは本当に混乱しているようです」と指摘しています。





12月14日のGrokは、他にも著名人の名前を間違えたり、中絶薬について質問されているのに妊娠中のアセトアミノフェンの使用に関する情報を回答したり、イギリスの法執行機関の取り組みについて検証するよう求められたのにカマラ・ハリス氏が大統領選に再出馬する可能性について語ったりと、滅茶苦茶な回答をしているとGizmodeは指摘しました。



不具合の原因は不明です。GizmodoはGrokの開発元であるxAIにコメントを求めていますが、返答は得られていません。

