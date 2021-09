2021年09月23日 15時00分 ゲーム

30年前の名作RTSゲームのリメイクをメーカー公認で目指すオープンソースのゲームエンジン「OpenRA」



リアルタイムストラテジーゲームの名作である「コマンド&コンカー」シリーズや「Dune II」シリーズを世に送り出したゲーム開発企業がWestwood Studiosです。そんなWestwood Studiosが1980年代から1990年代にかけてリリースした初期のリアルタイムストラテジーゲームを動かせるゲームエンジン「OpenRA」がオープンソースで開発されています。



OpenRA - Classic strategy games rebuilt for the modern era

https://www.openra.net/



OpenRAは、Westwood Studiosがリリースした「コマンド&コンカー」シリーズなどの初期作品のリメイクを目指す、Windows・Linux・macOS・FreeBSDのクロスプラットフォームでオンライン対戦が可能なオープンソースのゲームエンジンです。



2017年に開発10周年を記念して公開された映像が以下。



OpenRA 10th Anniversary Trailer - YouTube





OpenRAでプレイできるのは「レッドアラート」シリーズや……





「Dune 2000」





「コマンド&コンカー2:タイベリアン・サン」など。





さらに有志製作のModもプレイ可能となっています。





過去の名作を現代のPC環境でも遊べるようにすることを目指して、有志が非公式に移植作業やリメイク開発を行うケースは多々ありますが、肝心の著作権に関する問題はクリアされていないことがほとんど。しかし、OpenRAについては、「コマンド&コンカー」などWestwood Studios作品の権利を所有しているElectronic ArtsがGPLライセンス・バージョン3に基づき、Westwood Studio作品の一部ソースコードを2020年5月に公開。Electronic Artsのスタッフは「審議会メンバーとの協議の後、『CnCNet』や『OpenRA』などのプロジェクトとの互換性を維持するべく、我々はGPLライセンス手法を採用することに決めました」と述べており、ファンコミュニティによるOpenRAとModの開発を認めました。



リマスター最新情報とオープンソース/Mod対応 「Command & Conquer Remastered Collection」のMODに関する質問にお答えします。

https://www.ea.com/ja-jp/games/command-and-conquer/command-and-conquer-remastered/news/remaster-update-modding





OpenRAのソースコードはGitHubで公開されています。



GitHub - OpenRA/OpenRA: Open Source real-time strategy game engine for early Westwood games such as Command & Conquer: Red Alert written in C# using SDL and OpenGL. Runs on Windows, Linux, *BSD and Mac OS X.

https://github.com/OpenRA/OpenRA