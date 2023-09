「コマンド＆コンカー」「Dune II」などをオーナー公認でリメイクする「OpenRA」

・関連記事

EAがシリーズ累計3500万本超の人気ゲーム2作品をオープンソースに - GIGAZINE



30年前の名作RTSゲームのリメイクをメーカー公認で目指すオープンソースのゲームエンジン「OpenRA」 - GIGAZINE



シンプルな操作でありながら拠点防衛の奥深い戦略性が楽しめる無料リアルタイムストラテジーゲーム「OpenHV」プレイレビュー - GIGAZINE





2023年09月23日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.