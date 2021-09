Steamで販売されているゲームで最も多く採用されているゲームエンジンは何なのか？がわかる統計データが公開

・関連記事

Steamウォレットの残高増殖バグにValveが対応、発見者に80万円の報奨金 - GIGAZINE



SteamユーザーのOSシェアでLinuxが約3年ぶりに1%を突破、「Steam Deck」の影響か - GIGAZINE



Steamでゲームを持ってなくてもリンクを共有するだけでオンラインで一緒にプレイできる新機能が登場 - GIGAZINE



携帯ゲーム機「Steam Deck」発表、価格は4万円台からで2021年12月出荷開始 - GIGAZINE



「Steam」開発のValveはなぜDebianからArch Linuxに乗り換えたのか? - GIGAZINE



2021年09月03日 20時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.