無料でブラウザでプレイ可能なシヴィライゼーションっぽい3D戦略ゲーム「FCIV.NET」レビュー

ターンベースの都市構築戦略ゲームとして有名な「シヴィライゼーション」にそっくりなオープンソースのフリーゲーム「Freeciv(FCIV)」の3D版「FCIV.NET」が公開されています。どんなゲームになっているのか、実際に触れてみました。 FCIV.NET 3D browser version of the turn-based strategy game Freeciv. https://www.fciv.net/ まずは上記のURLにアクセスし、名前を入力して「Start Game」をクリックします。

2023年07月29日 23時45分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1p_kr

