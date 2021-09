「見終わった後に嫌な気持ちになるのがいいホラー映画」と語る映画『整形水』のチョ・ギョンフン監督にインタビュー

G: 資料によると、監督のアニメ制作のキャリアは、ハンギョレ文化センターでアニメーション講座を学び短編アニメを作ったところから始まっているとのことですが、そもそも「アニメを学びたい」と思ったきっかけは何だったのですか? チョ・ギョンフン監督: 実は学生時代、高校生ぐらいまではゲームが大好きで、ゲームばっかりして生きてきました(笑)。そんな自分が変わるきっかけになったのは高校2年生の時に、ディズニー映画の『人魚姫』を見たことでした。 G: ほうほう。 チョ・ギョンフン監督: あまりにも面白くてショックを受け、アニメにのめり込んでいきました。その後は、日本で1980年代から1990年代に作られたアニメをたくさん見ました。日本が経済的にも発展し、文化も豊かな時代でしたよね。「名作」と呼ばれるような作品を見て、「アニメはこんなにも魅力的なんだ、壮大なものなんだ」と知り、自分でもアニメを作ってみたいと思うようになりました。 G: 監督が「最高のアニメーション大国である日本で公開されて光栄」とコメントを寄せていたのは、そういった流れもあったのですね。今回、『整形水』は3Dで制作されていますが、なにか、2Dではできない表現を求めた部分などはあるのでしょうか。 チョ・ギョンフン監督: 予算の問題もありますが(笑)、本作は登場人物が少なく、ファンタジー的な見せ方や、アニメーションとしてアクションのことを考えると、3Dの方がやりやすいのではないかと思いました。また、2Dでやるなら、日本のアニメと同じようにリミテッドアニメーションでということになるのですが、ホラー作品として違和感を出したり、窮屈な思い、不安な思いをさせるにあたっては、2Dよりも、3Dの滑らかな動きやリアルな雰囲気が適しているのではないかという考えもありました。日本でも、アニメ制作会社のorangeさんなどが3Dアニメを作っておられるので、我々もやってみようということで挑戦しましたが、なんせ初めてのことでしたから、かなりの試行錯誤となりました。 G: 韓国の映画業界は非常にレベルが高いと感じるのですが、業界内にいて、なにかその理由や原因となるものは感じますか? チョ・ギョンフン監督: 日本の方から、映画のレベルが高いと言ってもらえるのはうれしいことですが、私からすれば、日本のアニメのレベルも非常に高いと感じています。つまり、お互いにいいものだけを選んで見ているからそう見えているだけで、過大評価されているだけなのではないか、と(笑) G: (笑) チョ・ギョンフン監督: でも、韓国の映画業界にいいところがあるというのは事実だと思います。それは作り手、クリエイターのエネルギーをそのまま映画に反映しようとする動きがあるという点です。 G: おお。 チョ・ギョンフン監督: 「世の中がこういうものを求めているから作ろう」ではなく、作り手の本質的な「作りたい」という思いを反映している作品が多いのではないでしょうか。そのためにクリエイターたちは、世の中の資本や、時には政府とも熾烈な戦いを繰り広げてきました。その中で、自分たちが作りたいものを貫き、作ったものを観客に見てもらおうという情熱が効を奏して、大きな力になっているのではないかと思います。 G: なるほど。本作で原作となった「整形水」は10話ほどのエピソードですが、映画という形にするときに苦労はありませんでしたか? チョ・ギョンフン監督: むしろ、私は原作を見たときに、これこそ映画化にぴったりな分量だと思ったんです。核心となるモチーフがあり、事件の展開は映画の尺である90分から110分ぐらいになりそうだと。骨組みを活かして肉付けすれば完成度も高められますから、本当にいいあんばい、適量でした。シナリオもすぐに書き上がって、ストーリーボードも早く完成しました。 G: おお、制作自体は順調だったんですね。 チョ・ギョンフン監督: 大変だったのは作画作業の部分ですね。作画に取りかかろうとした時点で予算に限界があり、それ以上の制作費が集まらずに大変でした。監督としては「ここはこう撮りたい」という目標、基準がありますが、制限によって諦めざるを得ない部分もあったのは残念でした。スタッフ補充も諸般の事情でかなわなかったのも大変だった点ですね。 G: 作品はこうして無事に完成しているので、あとはその情熱を映画館で受け取ってもらえればというところですね。本日はお話、ありがとうございました。 映画『整形水』は2021年9月23日(木)から公開中です。 映画『整形水』本予告 9/23(木・祝)公開 - YouTube ©2020 SS Animent Inc. & Studio Animal &SBA. All rights reserved.

