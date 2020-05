EAがシリーズ累計3500万本超の人気ゲーム2作品をオープンソースに

・関連記事

マインクラフトの心臓部「ソースコード」の一部がオープンソースとして順次リリースされ誰でも自由に再利用できる状態に - GIGAZINE



レトロな難関2Dアクションゲーム「VVVVVV」のソースコードがリリース10周年を記念してGitHubで公開へ - GIGAZINE



名作歴史戦略ゲーム「シヴィライゼーション」を元に製作されたブラウザでサクッとプレイ可能なオープンソースのフリーゲーム「Freeciv-web」 - GIGAZINE



SteamのゲームをLinuxでもプレイ可能にする互換レイヤー「Proton」のこれまでの功績とは? - GIGAZINE



オープンソースのFPSゲーム「Nexuiz」2.0リリース - GIGAZINE



2020年05月21日 13時30分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.