2020年11月26日 10時34分 メモ

Slackの買収をSalesforceが検討中



顧客データ管理サービスを提供しているSalesforceが、ビジネスチャットツール・Slackの買収を検討していることがわかりました。







Salesforce Is in Advanced Talks to Buy Slack Technologies - WSJ

https://www.wsj.com/articles/salesforce-has-held-talks-to-buy-slack-technologies-11606326392



2020年12月1日(火)にSalesforceの第3四半期決算報告が行われることになっており、報道によると、買収話がまとまるならこのタイミングになるとみられています。





買収価格は170億ドル(約1兆7700億円)ほどとみられます。Salesforceは過去に、Salesforce ClassicのもとになったSendiaをはじめ、多数の企業を買収して成長してきましたが、Slackの買収は過去最高規模のものです。



Slackはビジネスチャットツールとして定番の位置にあり、新型コロナウイルスのパンデミックによりリモートワークが広がったことで、利用者数・利用時間ともに爆発的な増加を見せています。



新型コロナウイルスで利用者爆増のチャットアプリ「Slack」のCEOが見たパンデミックとは? - GIGAZINE