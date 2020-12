Slackが約2兆8900億円でSalesforceに買収される

Salesforce is acquiring workplace chat app Slack for $27.7 billion - The Verge https://www.theverge.com/2020/12/1/21719666/salesforce-slack-acquisition-purchase-announced Slackは画像共有サービス・Flickrの共同創設者である スチュアート・バターフィールド 氏が2009年に設立した企業で、当初は「Tiny Speck」という社名でMMORPGを展開していました。ゲームのサービスは1年ほどで終了し、その後、コミュニケーションツール「Slack」をリリース。2014年8月に社名を「Slack Technologies」と改めました。Slackのデイリーアクティブユーザー数は2019年10月時点で1200万人を突破しており、企業の市場価値は250億ドル(約2兆6000億円)と試算されています。当初はコミュニケーションツールとして提供されてきたSlackですが、ビデオ会議機能やファイルホスティング機能、IT管理機能などを実装したことで、大企業が提供するような「あらゆる機能を備えた完全な オフィススイート 」に成長。その結果、Slackは2020年初頭にはIBMとのパートナーシップを拡張し、35万人以上の従業員に導入されることとなっています。 しかし、SlackはMicrosoftやFacebookといった生産性プラットフォームを立ち上げた大企業との競争に直面しています。Slackは2019年4月に上場しましたが、売上成長率の鈍化などにより市場価値は半減。また、新型コロナウイルスのパンデミックによりリモートワークが急増するという大きな機会を得たにもかかわらず、過去3四半期でSlackは利益を上げることができていません。Slackが収益を上げるための明確な道筋を立てることができておらず、Microsoft Teamなどの競合サービスの需要が高まった結果、Slackに関する買収のウワサが広まっていきました。

2020年12月02日 10時27分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

