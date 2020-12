ZFS on Linuxから新生した「OpenZFS 2.0」リリース、pL2ARCやZstandard圧縮などを搭載

しかし、illumosにおけるZFS開発の大部分を担っていた Delphix が自社OS「DelphixOS」のZFS開発ベースをillumosからZFS on Linuxへと 移行 したため、OpenZFSプロジェクトは停滞。illumosやFreeBSDでは、ZFS on LinuxをベースとしたZFS開発が進められていました。

・関連記事

「M1チップ搭載Macが絶対欲しい」とLinuxの生みの親リーナス・トーバルズが絶賛 - GIGAZINE



HDDが大容量化しても「RAIDを恐れなくてもいい」理由とは? - GIGAZINE



WDがNAS向けシリーズ「WD Red」で起こした問題は「沈黙し続ける企業文化そのもの」が原因との指摘 - GIGAZINE



FreeBSDシステムでIntel Optaneメモリはどれくらい速いのか、他のメモリとベンチマーク結果を比較 - GIGAZINE



Linuxのファイルシステム「Btrfs」を5年間使用した記録 - GIGAZINE

2020年12月02日 09時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.