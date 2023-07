40％のUbuntuに影響大の深刻な脆弱性「GameOver(lay)」、2020年に修正されたはずなのに改めて発見されてしまう非常事態

・関連記事

新しい脆弱性がCVEで開示されると攻撃準備として15分以内にスキャンされ数時間以内に実際の悪用が試みられる - GIGAZINE



中国はソフトウェアの脆弱性を報告せずにまとめあげてサイバー兵器にしようとしている - GIGAZINE



AMD製CPUにデータを盗み取られる脆弱性「Zenbleed」が存在することが判明、仮想マシンやコンテナも関係なくデータ窃取可能 - GIGAZINE



ChromeのV8 JavaScriptエンジンのゼロデイ脆弱性に対する緊急アップデートをGoogleが実施、既に攻撃に悪用されまくっているため - GIGAZINE



OpenSSLで史上2度目の「致命的」レベルの脆弱性が発見される、2022年11月1日夜間に修正版がリリースされるため即更新を - GIGAZINE

2023年07月28日 12時25分00秒 in セキュリティ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.